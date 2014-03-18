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Dünya

İran'da yolsuzluk soruşturması Ahmedinejad'ın yardımcısına ulaştı

İran’da eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yardımcısı Rıza Rahimi hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı

18 Mart 2014 14:10

Rahimi, Türkiye’deki yolsuzluk soruşturmasının ortasındaki isim olan Rıza Sarraf’ın İranlı ortağı Babek Zencani ile bağlantıları nedeniyle soruşturmaya tabii olduğu iddia edidi. Ahmedinejad hükümetinin uluslararası yaptırımları baypas etmek için İran Petrol Bakanlığı adına petrol sattığı tespit edilen Sorinet Grup’un sahibi Zencani, aralık ayında Bakanlığı 2.7 milyar dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. İranlı yargıçların Zencani’nin Sarraf  ile ilişkilerini araştırmak üzere Türkiye’ye geleceği iddia edilmişti. Savcı İshak Cihangiri, dün resmi İran dergisine verdiği demeçte, “Ekonomik yolsuzluğun boyutları şimdiye dek görülmemiş boyutlara ulaşmış. Zencani’nin off-shore hesaplarına milyarlarca dolar yatmış. Bugüne kadar petrol satışından elde edilen gelirleri devletin kasasına dönmedi” diye konuştu.

Rahimi, geçen yıl görevinin başındayken rüşvet ve yolsuzluk iddialarını yalanlamış, “İddialar kanıtlanırsa iki elimin kesilmesine razıyım” demişti.

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