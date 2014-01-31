CHP'li Tezcan: Rıza Sarraf’ın uçağıyla üç bakan daha seyahat etmiş

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 17 Aralık operasyonu kapsamında tutuklanan Rıza Sarraf’ın uçağıyla üç bakanın daha seyahat ettiğini öne sürerek Başbakan Erdoğan’a “Sarraf’ın uçağıyla yurt dışına çeşitli seyahatlerde bulunan üç bakanı açıkla. Yoksa ben açıklayacağım” çağrısı yaptı.

Bülent Tezcan, Parlamento’da düzenlediği basın toplantısında, 17 Aralık operasyonu kapsamında tutuklanan Rıza Sarraf ile bazı bakanlar arasındaki ilişkilerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tezcan, İstanbul’daki yolsuzluk soruşturması kapsamında elde edilen deliller arasında ilginç bir delil daha bulunduğunu iddia etti. Rıza Sarraf’ın uçağıyla daha önce bir Bakan’ı Umre’ye götürdüğünü kamuoyunun bildiğini ifade eden Tezcan, “Soruşturmada ortaya çıktıki, Sarraf’ın uçağıyla gezen sadece bir bakan değil. Bildiğimiz Bakan’ın dışında uçağın tüm uçuş kayıtları tespit edilmiş durumda, nerelere hangi saatlerde gittiği, kimleri nerelere taşıdığı ve ne miktar yakıt kullandığına dair kayıtlar incelenmiştir” dedi. Bülent Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Başbakan, bu bakanları açıklasın

“Görüyoruzki, Sarraf, bu uçağı sanki Bakanlar Kuruluna tahsis etmiş. Bildiğimiz Bakan’ın dışında üç bakanın daha Sarraf’ın uçağıyla yurt dışına çeşitli seyahatlerde bulunmuş. Soruşturmayı kapatmak isteyenlere çağrı yapıyorum: Her delili karartmak için her geçen gün yeni bir adım atılıyor. Bu bakanların hangi bakanlar olduğu bellidir. Bu bakanların ne zaman nereye gittiği, Rıza Sarraf’ın uçağıyla nerelere gittikleri bellidir. Bunu örtmeye kalkanlar, doğrudan doğruya bunun sorumlusu olacaklar, suç işleyeceklerdir. Şimdilik bu bakanların isimlerini vermiyorum, önümüzdeki günlerde kamuoyu öğrenecek. Başbakan’a soruyorum: Bu bakanlar kimler? Açığa çıkmadan bu bakanları kendisi açıklasın. O bakanların kendilerine sesleniyorum: Sarraf’ın uçağıyla nereye gittiniz, ne yaptınız, o uçakta ne işiniz vardı? Bunlar ortaya çıkmadan siz açıklayın. Bunun gizli kalması mümkün değildir.”

Rıza Sarraf, tehdit mi etti?

Tutuklu Rıza Sarraf’ın mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını da eleştiren Tezcan, “Rıza Sarraf, ‘Eğer beni korumazsanız konuşacağım’ diye tehdit etti mi? Bu tehdit üzerine mal varlığı üzerindeki tedbir alelacele ve telaşla kaldırıldı mı? Önümüzdeki günlerde Sarraf’ın muhtemel para trafiğini açıklamasını önlemek üzere, tehdidini de dikkate alarak hastalığı bahane edilerek tahliye edilecek mi? Böyle bir hazırlık var mıdır? Bunu da şimdiden kamuoyuyla paylaşıyorum. Önümüzdeki günlerde bunların cevaplarını tek tek alacağız” dedi.

Bakanlar hala görevde mi?

CHP’li Tezcan, “7 bakanla ilgili fezleke olduğu ortaya çıkmıştı, o bakanları mı kastediyorsunuz? Bakanlar hala görevde mi?” sorusuna “O ayrı bir şey. Görevde alon var, olmayan var. Onlar biliyor kendilerini. Biz bir süre verelim açıklasınlar kendilerini” yanıtını verdi.