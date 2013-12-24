'Rıza Sarraf AKP’ye 352 bin lira anket parası verdi' iddiası

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi Rıza Sarraf’ın Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın danışmanına “anket parası” adı altında 352 bin lira verdiği iddia edildi.

Türkiye’yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan işadamı Rıza Sarraf’ın (Reza Zerrab) 28 Haziran 2013’te, AKP'nin anket çalışmalarını finanse etmek için, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın danışmanlarından Mehmet Sarı'ya 352 bin TL verdiği iddia edildi.

Taraf gazetesinin haberine göre, teslimat Zafer Çağlayan'ın da bulunduğu bir sırada Çırağan Sarayı'nda yapıldı. Sarraf, çanta dolusu parayı özel bir motosikletli kurye ile gönderdi. Rüşvet teslimatının teknik takiple ve kamera kayıtlarıyla dakika dakika görüntülendiği öne sürülüyor.

Habere göre, 27 Haziran'da saat 21:10 sıralarında Mehmet Sarı, Sarraf’a "Üstad 352 imiş selam saygılar Mehmet Sarı" mesajını gönderiyor. Bir gün sonra yaşanan Rıza Sarraf - Abdullah Happani görüşmesinde ise Sarraf, "Abdullah saat birde 352 bin TL Conrad Otel'e yolla... Oradan arasınlar bakan beyin, ııı şeyi Mehmet Sarı var Mehmet Sarı'ya versinler danışmanı anket yapacaklar bu AK Parti'ye" diyor. Aynı gün saat 12:05'te Mehmet Sarı, Sarraf'a gönderdiği mesajda, "Üstad ilgili konuyu hatırlatmak için mesaj atmıştım. Selam saygılar" diyor. Saat 12:06'da Sarraf'ın gönderdiği cevapta ise "Ok çocukları yönlendirdim" deniliyor.

28 Haziran'da saat 13:56'da Sarraf, Abdullah Happani'ye "+90 (530) 467 85 85 sarı bey" mesajını gönderiyor.

‘Teslimat dakika dakika izlendi’

Yine 28 Haziran'da Sarraf'ın özel kuryesi Halil İbrahim Akkaya, 34 AG 1053 plakalı motosiklet ile para dolu çantayı, Mehmet Sarı'ya götürüyor. Teslimattan sonra Mehmet Sarı, Sarraf'a mesajla teşekkür ediyor: TK:2180890216 "Teşekkürler selamlar saygılar."

'Teslimatın randevusu bir gün önce alınmış'

27 Haziran’da saat 11:41'de Bakan Zafer Çağlayan'ın özel kalemi Onur Kaya ile Sarraf arasında yaşanan görüşmede Onur Kaya, "Rıza beycim yarın İstanbul'da mısınız, bakan bey belki bir görüşmek isteyebilir" diyor. Sarraf ise, "Yarın bi programa bakayım arıyım ben seni olur mu" diye cevap veriyor.

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