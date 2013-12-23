Rıza Sarraf'ın kara kutusu yurtdışına kaçtı

Savcılığın Rıza Sarraf'ın kara kutusu olduğu iddia edilen İranlı kadın hakkında aldığı ihbar mektubunun ardından yaptığı soruşturmada sözkonusu kişinin önceki gece yurtdışına çıktığı belirlendi.

Vatan gazetesinden Elif Altın'ın haberine göre; Türkiye’yi sarsan ‘yolsuzluk ve rüşvet’ soruşturması kapsamında tutuklanan Rıza Sarraf'ın ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na bir ihbar maili geldi.

Mailde İranlı Kamelia Jamshıdı adlı bir kadının, operasyonun kilit isimlerinden biri olan işadamı Sarraf'ın ticari işlerini takip ettiği, faaliyetlerine ilişkin birçok bilgi ve belgeye sahip olduğu belirtildi. Bu ihbar üzerine soruşturmayı yürüten savcılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazarak İranlı kadının Türkiye'de olup olmadığının araştırılmasını ve adresinin tespit edilmesini istedi.

Yurtdışına çıktı

Ama yapılan araştırma sonucunda ihbarda adı geçen Kamelia Jamshıdı’nin önceki gece Atatürk Havaalanı’ndan uçakla Dubai’ye hareket ettiği belirlendi. Emniyet söz konusu tespitini savcılığa bildirdi.