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İran, Rıza Sarraf'ın ortağının mallarına el koydu

Zencani, yaptığı savunmalarda, Sarraf’la çalıştığını kabul etmiş ancak kendisiyle yaptığın ticaretin tamamen yasal zeminde olduğunu ifade etmişti

30 Ocak 2014 19:37

İran, hakkındaki suçlamalar nedeniyle 30 Aralık’ta tutuklanarak cezaevine götürülen işadamı Babek Zencani’nin mal varlığına el konulduğunu bildirdi.
İran Yargı Erki Başkan Vekili İbrahim Reisi, işadamı Babek Zencani’nin yargıda devam eden dosyasıyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, ünlü milyarderin mal varlığına el konulduğunu açıkladı.
Yarı resmi Mehr ajansının haberine göre, Reisi, “Zencani’nin tanımlanan mal varlığına el konularak savcılığın kontrolü altına alındığını” belirtti.
Reisi, Zencani hakkındaki esas konunun işadamının Petrol Bakanlığı’na olan borcu ve bunun geri ödenmesi meselesi olduğunu ifade etti.
Konuyla ilgili başka bir açıklamada Yargı Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei’den geldi.
Zencani’nin yurt içi ve yurt dışında bulunan mal varlığı listesini kendilerini ilettiğini ifade eden Ejei, “Yaptığımız ilk incelemede işadamının sunduğu liste, borcunu karşılaması için yeterlidir” dedi.
İran makamları Zencani’nin petrol satışından dolayı devlete 2 milyar euronun üzerinde borcunun olduğunu belirtiyor.
İran basını, ünlü milyarderin, Petrol Bakanlığı’na olan borcunu ödemediğinden ve rüşvet vererek ödendiğine dair sahte belgeler düzenlediğinden dolayı tutuklandığını kaydediyor. Zencani’ye başka suçlamalar da yönletilmekte.
 

Rıza Sarraf'la iş yaptığını kabul etmişti

 
Zencani’nin, Türkiye’deki 17 Aralık operasyonu kapsamında tutuklanan İran asıllı işadamı Rıza Sarraf’ın İran’daki ortağı olduğu söyleniyor. Zencani, yaptığı savunmalarda, Sarraf’la çalıştığını kabul etmiş ancak kendisiyle yaptığın ticaretin tamamen yasal zeminde olduğunu ifade etmişti.
Türkiye'de ise, Rıza Sarraf'ın mallarına getirilen tedbir kararı, soruşturmayı yürüten savcıların değiştirilmesinin ardından bozuldu.

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