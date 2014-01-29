Reza Zarrab'ın mal varlığı üzerindeki tedbir kararı kalktı

Bakan çocuklarının da tutuklandığı 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan işadamı Reza Zarrab’ın mal varlıkları üzerindeki tedbir kararı kaldırıldı.

İstanbul 29. Sulh Ceza Mahkemesi’nin verdiği üç sayfalık “mal varlıklarına el koyma kararının kaldırılması” kararında, tedbir kararının “hukuksuz” olduğu anlatıldı. Mahkeme, soruşturma dosyasında yer alan delillerle tedbir kararının uygulanamayacağını belirterek, MASAK’tan araştırma raporu alınmadığının altını çizdi. Bu kararla, 17 Aralık’tan sonra Zarrab’ın mal varlıkları üzerindeki “satılamaz” ve “devredilemez” kararı 42 gün sonra kaldırılmış oldu.

Savcılık itiraz edecek

Taraf Gazetesi'nin haberine göre, soruşturmayı yürüten savcı Celal Kara ve beraberindeki savcılar bu karara itiraz edecek. Savcıların “itiraz” gerekçesinde, İranlı işadamı Babek Zencani’nin Gana’dan getirdiği ve İstanbul havalimanında 17 gün bekledikten sonra Dubai’ye giden 1.2 ton altın için Duru Döviz’e 57 milyon TL ceza kesilmesine dikkat çekileceği öğrenildi. Dilekçede, şüpheli Zarrab’ın rüşvet alış verişi kapsamında bir “suç örgütü” oluşturulduğunun vurgulanacağı öğrenildi.

Milyon dolara tedbir konmuştu

Zarrab’ın gözaltına alınmadan önce el konulan mal varlıkları arasında ‘Challenger 300’ tipi özel jeti, ‘El Ganador’ adlı İngiliz yarış atı ve operasyondan iki gün önce müzayededen aldığı bir milyon liralık Nazmi Ziya’nın ‘Kendi Evi’ konulu tablosu da vardı.