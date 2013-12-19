Operasyondan 1 gün önce tüm mal varlıklarına el konulmuş

İstanbul Emniyeti’nin düzenlediği büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan bir gün önce, İstanbul 18. Sulh Ceza Mahkemesi’nin gözaltına alınacak kişilerin malvarlıklarına el konulmasına dair karar verdiği ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, 18 Sulh Ceza Mahkemesi’nin tüm malvarlıklarına el koyduğu isim ve şirketler şöyle: “Abdullah Happani, Barış Güler, Emin Hayyam, Fatma Aslan, Rıza Sarraf (Reza Zarrab’ın Türk vatandaşı olduktan sonraki ismi) Rüçhan Bayar, Salih Kaan Çağlayan, Süleyman Aslan, Mohammad Zarrab, Are Havacılık A.Ş. , Aybüke Medikal Danışmanlık, Borden Turizm ve Nakliye, Cameron Denizcilik ve Kıymetli Madenler, Durak Döviz, Duru Döviz, ECB Kuyumculuk, İlsam Dış ticaret, M1 Yapı, Nargis Uluslararası Dış Ticaret, NEG Finansal Danışmanlık, NNR Uluslararası Ticaret, Rainbow Mano Commercial Brokers (Dubai merkezli, İstanbul Şubesi), Royal Denizcilik, Royal Holding, Safir Altın, Simay Altın, Taşbşı Kıymetli Madenler, Tümay Altın, Volgan Gıda Dış Ticaret.

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