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Yeni 'yolsuzluk' savcıları, 7 şüphelinin tedbir kararlarını kaldırdı

25 Aralık soruşturmasında 7 işadamının mallarına koyulan tedbir kararı kalktı

14 Ocak 2014 00:50

'Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu'nun 2. Dalgasında 7 işadamı ve 2 şirketin mal varlıklarına konan tedbir, soruşturmayı devralan savcılar tarafından kaldırıldı.
25 Aralık'ta başlatılan ikinci soruşturma dalgası çerçevesinde 7 işadamının ve 2 şirketin mallarına tedbir konma kararı verilmişti. Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre 25 Aralık'ta başlayan operasyon çerçevesinde, mallarına tedbir koyulan; Sabah gazetesini satın alan Kalyon Grubu’na ait Zirve Holding'in sahibi Ömer Faruk Kalyoncu, Bosphorus 360'ın sahibi Cengiz Aktürk, Abdullah Tivnikli, Mustafa Latif Topbaş, Cemal Kalyoncu, Mehmet Cengiz ve Üsame Kutub'un mallarına koyulan tedbir kararı savcılar tarafından kaldırıldı.
El koyma kararı şu malları kapsıyordu: 
* Tüm bankalarda bulunan her türlü TL ve döviz cinsi hesapları
* Bono, tahvil, yatırım enstrümanı ve kiralık kasaları
* Gayrimenkulleri ve taşınmazları
* Kara, deniz ve hava ulaşım araçları
* Merkezi kayıt kuruluşlarında bulunan hak ve alacakları
* Üzerlerine kayıtlı ve hisse sahibi oldukları tüm şirket ortaklıkları
* Sermaye piyasasında işlem gören tüm hisseleri
* Sigorta şirketlerinde bulunan hak ve alacakları

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