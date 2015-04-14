T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran ve Suudi Arabistan arasında Umre'de taciz krizi

Suudi Arabistan ve İran arasında Yemen yüzünden yaşanan gerilimin ardından bir de cinsel taciz krizi çıktı

14 Nisan 2015 13:29

Suudi Arabistan ve İran arasında Yemen yüzünden yaşanan gerilimin ardından bir de cinsel taciz krizi çıktı. Mart ayında umre için Suudi Arabistan’a giden iki gencin cinsel tacize uğradığını öne süren Tahran, suçlular cezalandırılana kadar umre uçuşlarını askıya aldı.

Yemen’de Husilerle, Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi arasındaki iktidar savaşı nedeniyle karşı karşıya gelen Suudi Arabistan ve İran arasındaki siyasi gerilim, cinsel taciz skandalıyla had safhaya çıktı.

İran hükümeti, Mart ayında umre için Suudi Arabistan’a giden İranlı 14 ve 15 yaşındaki iki erkek çocuğun, Cidde Havaalanı’nda Suudi polisler tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasına dayanarak, umre seferlerini ve uçuşlarını askıya aldı.

Sınır polisinin, çocukları üst araması bahanesiyle ailelerinden ayrı bir ortama alarak tacizde bulunduğu ileri sürülmüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı da Suudi Arabistan’ın Tahran maslahatgüzârını bakanlığa çağırarak nota vermişti. Suudi yetkililerin, tacizle suçlanan iki polisi gözaltına aldığını açıklayan İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Ali Cenneti, taciz uyguladığı iddia edilen görevliler yargılanıp cezalandırılana kadar uçuşların yapılmayacağını söyledi.

Cenneti, İran Devlet Televizyonu’na yaptığı açıklamada, “Suudi yetkililerle diplomatik kanallar aracılığıyla konuştuk. Gözaltındaki kişileri cezalandırma sözü verdiler. Hatta onları idam edeceklerini bile söylediler ama şu ana kadar hiçbir şey yapılmadı” diye konuştu. İranlı bakan, “İranlı birçok önde gelen din adamının durumla ilgili endişelerini dile getirdi ve onlara göre Suudi yetkililer genel olarak umreye gidenlere karşı uygunsuz davranışlar sergiliyor” ifadelerini kullandı.

Ali Cenneti, “Ne olduğunu düşünürsek İranlıların şerefi zedelendi ve kamunun bir talebi oluştu” diye ekledi. İran’ın tepkisi hükümet düzeyinde sınırlı kalmadı. Başkent Tahran’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde hafta sonunda toplanan yüzlerce kişi, yaşandığı iddia edilen cinsel taciz olayını protesto etti. Eylem sırasında İran polisi, elçilik etrafında güvenlik kordonu oluşturdu. İranlı protestocular, Suudi diplomatlara karşı “Ülkemizden defolun” sloganları attı.

Suudi Arabistan’ın liderliğindeki Arap koalisyonu, Yemen’de İran destekli Husilerin ilerleyişini durdurmak üzere hava operasyonu başlatmıştı.

ETİKETLER

suudi arabistaniranyemencinsel tacizkriz

İlgili Haberler

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: Suudi Arabistan'ın Yemen'de yenilgisi büyük olacak

'Suudi Arabistan, Suriye, Irak ve Lübnan'da çatışmaların devam etmesi için para ödüyor'

Suudi Arabistan İran uçağının inişine izin vermedi

Suudi yetkililer uçağın gerekli izinlere sahip olmadığını söylerken, İranlı yetkililer bu iddiaları reddetti

Kerry'den İran'a Yemen uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İran’a Yemen’deki Husi milislerine destek vermemesi uyarısında bulundu.

İranlılar Suudi Arabistan'ı protesto etti

Eylem, İranlı iki genç kadının Suudi Arabistan'daki Kral Abdülaziz Uluslararası Havaalanı'nda aranırken taciz edildiği iddiaları üzerine gerçekleştirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24