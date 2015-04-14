İran ve Suudi Arabistan arasında Umre'de taciz krizi

Suudi Arabistan ve İran arasında Yemen yüzünden yaşanan gerilimin ardından bir de cinsel taciz krizi çıktı. Mart ayında umre için Suudi Arabistan’a giden iki gencin cinsel tacize uğradığını öne süren Tahran, suçlular cezalandırılana kadar umre uçuşlarını askıya aldı.

Yemen’de Husilerle, Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi arasındaki iktidar savaşı nedeniyle karşı karşıya gelen Suudi Arabistan ve İran arasındaki siyasi gerilim, cinsel taciz skandalıyla had safhaya çıktı.

İran hükümeti, Mart ayında umre için Suudi Arabistan’a giden İranlı 14 ve 15 yaşındaki iki erkek çocuğun, Cidde Havaalanı’nda Suudi polisler tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasına dayanarak, umre seferlerini ve uçuşlarını askıya aldı.

Sınır polisinin, çocukları üst araması bahanesiyle ailelerinden ayrı bir ortama alarak tacizde bulunduğu ileri sürülmüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı da Suudi Arabistan’ın Tahran maslahatgüzârını bakanlığa çağırarak nota vermişti. Suudi yetkililerin, tacizle suçlanan iki polisi gözaltına aldığını açıklayan İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Ali Cenneti, taciz uyguladığı iddia edilen görevliler yargılanıp cezalandırılana kadar uçuşların yapılmayacağını söyledi.

Cenneti, İran Devlet Televizyonu’na yaptığı açıklamada, “Suudi yetkililerle diplomatik kanallar aracılığıyla konuştuk. Gözaltındaki kişileri cezalandırma sözü verdiler. Hatta onları idam edeceklerini bile söylediler ama şu ana kadar hiçbir şey yapılmadı” diye konuştu. İranlı bakan, “İranlı birçok önde gelen din adamının durumla ilgili endişelerini dile getirdi ve onlara göre Suudi yetkililer genel olarak umreye gidenlere karşı uygunsuz davranışlar sergiliyor” ifadelerini kullandı.

Ali Cenneti, “Ne olduğunu düşünürsek İranlıların şerefi zedelendi ve kamunun bir talebi oluştu” diye ekledi. İran’ın tepkisi hükümet düzeyinde sınırlı kalmadı. Başkent Tahran’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde hafta sonunda toplanan yüzlerce kişi, yaşandığı iddia edilen cinsel taciz olayını protesto etti. Eylem sırasında İran polisi, elçilik etrafında güvenlik kordonu oluşturdu. İranlı protestocular, Suudi diplomatlara karşı “Ülkemizden defolun” sloganları attı.

Suudi Arabistan’ın liderliğindeki Arap koalisyonu, Yemen’de İran destekli Husilerin ilerleyişini durdurmak üzere hava operasyonu başlatmıştı.