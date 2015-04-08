Suudi Arabistan İran uçağının inişine izin vermedi

İsfahan-Cidde seferini yapan İran İslam Cumhuriyeti Havayolları'na (İran Air) ait uçağın, Cidde'ye inişine izni verilmediği iddia edildi. İranlı İşçiler Haber Ajansı'nın (ILNA) haberine göre, Suudi Arabistan'ın iniş izni vermemesi üzerine, 290 umreciyi taşıyan İsfahan-Cidde 747 sefer sayılı İran Air uçağı, İsfahan'a geri döndü.

Suudi yetkililer, uçağın gerekli izinlere sahip olmadığı için inmesine müsaade edilmediğini söylerken, İran Air yetkilileri ise Suudi yetkililerin iddialarını yalanlayarak, iniş izinlerinin bulunduğunu ifade etti.