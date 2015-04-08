T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suudi Arabistan İran uçağının inişine izin vermedi

Suudi yetkililer uçağın gerekli izinlere sahip olmadığını söylerken, İranlı yetkililer bu iddiaları reddetti

08 Nisan 2015 23:40

İsfahan-Cidde seferini yapan İran İslam Cumhuriyeti Havayolları'na (İran Air) ait uçağın, Cidde'ye inişine izni verilmediği iddia edildi. İranlı İşçiler Haber Ajansı'nın (ILNA) haberine göre, Suudi Arabistan'ın iniş izni vermemesi üzerine, 290 umreciyi taşıyan İsfahan-Cidde 747 sefer sayılı İran Air uçağı, İsfahan'a geri döndü.

Suudi yetkililer, uçağın gerekli izinlere sahip olmadığı için inmesine müsaade edilmediğini söylerken, İran Air yetkilileri ise Suudi yetkililerin iddialarını yalanlayarak, iniş izinlerinin bulunduğunu ifade etti.

ETİKETLER

suudi arabistaniraniran air

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24