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Dünya
Deutsche Welle

Kerry'den İran'a Yemen uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İran’a Yemen’deki Husi milislerine destek vermemesi uyarısında bulundu.

09 Nisan 2015 12:57


ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, PBS televizyonuna yaptığı açıklamada, Yemen krizi kapsamında bölgedeki müttefiklerine destek sözü verdi.

Krizde İran'ın rolüne de atıfta bulunan Kerry, ABD'nin İran'ın Yemen'deki Husi milislerini desteklediğinin farkında olduklarını söyledi. Kerry, Ortadoğu'da kendini İran tarafından tehdit edilmiş hisseden ülkeleri de destekleyeceklerini kaydetti.

John Kerry, “Tabii ki çatışma aramıyoruz ancak müttefiklerimiz ve dostlarımıza sırtımızı dönmeyeceğiz. İran'ın tercihlerinin sonucunda tehdit hissedenlerin yanında olacağız” dedi.

İran, Yemen'in bir kısmını kontrolü altına alan Şii Husilerin destekçisi olarak görülüyor. Suudi Arabistan müttefikleriyle bir süredir milislerin silah depoları, barındıkları yerler ve konvoylarına saldırılar düzenliyor.

Kerry'nin yardımcısı Antony Blinken, salı günkü Riyad ziyareti sırasında ABD'nin Suudi Arabistan'a silah sevkiyatını hızlandıracağını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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