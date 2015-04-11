İranlılar Suudi Arabistan'ı protesto etti

İran'ın başkenti Tahran'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin önünde gerçekleştirilen eylemde, Suudi Arabistan protesto edildi. 14 ve 15 yaşlarındaki iki İranlı genç kadının, Kral Abdülaziz Uluslararası Havaalanı'nda aranırken taciz edildiği iddiaları üzerine gerçekleştirilen protestoya, 300'den fazla kişi katıldı. "Yazıklar olsun", "Suudi Hanedanlığı'na ölüm" sloganları atan kitle, Suudi polislerin derhal yargılanmasını istedi. Göstericiler ayrıca, İran’daki Suudi elçiliklerinin kapatılmasını ve umre ziyaretlerinin askıya alınmasını talep etti.

Genç kadınların taciz edildiğinin iddia edilmesinin ardından İran Dışişleri Bakanlığı, Suudi hükümetine bir nota iletmişti. Bunun ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Merziye Afkam, Suudi yetkililerin taciz iddiasıyla ilgili üzüntülerini dile getirdiğini ve tacizcilerin şeri hükümlere göre cezalandırılacağını söylediklerini kaydetti.