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Dünya

'İran uranyum zenginleştirmesini durdurdu' iddiası

İranlı bir milletvekilinin ortaya attığı iddia doğruysa, İran'ın uluslararası toplumun talebini yerine getirdiği anlamına geliyor

24 Ekim 2013 21:39

İranlı bir milletvekiline göre, Tahran yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirmesini durdurdu.
Cenevre'de müzakelerin yeniden başlamasının ardından, İran nükleer programından geri adım atıp atmayacağı merak konusu oldu. İranlı bir milletvekiline göre, Tahran yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirmesini durdurdu. İranlı milletvekili Hüseyin Nakavi Hüseyni, ''Tahran'ın reaktör yakıtı temin edildi ve yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyuma gerek duyulmuyor'' açıklamasını yaptı.  Hüseyni, Tahran'ın yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyumunu yakıt çubuklarına dönüştürmeye hazır olduğunu ve böylelikle uranyumun barışçıl kullanımına ilişkin endişelerin de ortadan kalkacağını söyledi. 
Meclis'te ulusal güvenlik ve dış politika komitesi sözcüsü olan Hüseyni'nin açıklaması doğruysa, bu İran'ın uluslararası toplumun talebini yerine getirdiği anlamına geliyor.
Diplomatlar, iran'ın geçen hafta Cenevre'de yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirmeyi durdurmayı teklif ettiğini söylemesine karşın, İran hükümeti resmi bir açıklama yapmış değil. 
İran daha önce zenginleştirilmiş uranyum stoğunun önemli bir miktarını nükleer yakıta dönüştürdüğünü açıklamıştı. 

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