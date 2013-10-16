Netanyahu: İran yaptırımları kaldırtmak için umutsuzca çabalıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uygulanan yaptırımların kaldırılması için Batılı ülkelerle yakınlaşmaya çalışan İran'ı eleştirdi, "Yaptırımları kaldırtmak için umutsuzca çabalıyor" dedi.



Netanyahu, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gelen Malta Başbakanı Joseph Muscat'la görüşmesinin öncesinde düzenlenen ortak basın toplantısında, İran ile Avrupa Birliğinin (AB) başkanlık ettiği BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1) arasındaki nükleer müzakerelere ilişkin, "İran kendisine yönelik yaptırımları kaldırtmak için umutsuzca çabalıyor" diye konuştu.

Müzakerelerin, İran'ın ekonomik yaptırımlar nedeniyle yoğun baskı altında bulunduğu bir dönemde başladığına dikkati çeken Netanyahu, "Amaca ulaşmaya yaklaşmışken yaptırımların kaldırılması tarihi bir hata olur" değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın barışçıl yoldan diplomatik çözüm için fırsat yakaladığını belirten Netanyahu, "İran'ın nükleer çalışmalarının durdurulmasının, uluslararası toplumun baskıyı sürdürmesiyle başarılabileceği" görüşünü savundu.

İran'la, Avrupa Birliğinin (AB) başkanlık ettiği BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1) arasındaki nükleer müzakereleri, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif yönetiyor.