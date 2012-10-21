ABD ve İran nükleer programı görüşmek için anlaştı mı?

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, İran'ın nükleer programı konusunda ABD ve İran'ın ilk kez bire bir müzakereler yapma yönünde prensipte anlaştığını yazdı. Ancak haber, gazetenin internet sitesinde yayımlanmasından kısa süre sonra Beyaz Saray tarafından yalanlandı.

Gazete, Amerikan yönetimi üst düzey yetkililerine dayandırdığı haberinde, İranlı yetkililerin, hangi ABD Başkanı ile müzakere edeceklerini bilmek istedikleri için, görüşmelerin başkanlık seçimlerinin ardından başlayacağını belirtti.

Haberde, anlaşmanın, Amerikalı ve İranlı yetkililer arasında, ABD Başkanı Barack Obama'nın 2009 yılında ilk göreve başladığı zamana kadar uzanan gizli ve yoğun görüşmelerin neticesinde sağlandığı kaydedildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yönetim yetkilisi, gazeteye yaptığı açıklamada, anlaşmanın, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e rapor veren üst düzey İranlı yetkililerle varıldığını söyledi.



Beyaz Saray'dan yalanlama



Ancak bu haberin yayımlanmasından hemen sonra Beyaz Saray, yazılı açıklama yaparak haberi yalanladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Tommy Vietor, açıklamasında, ABD ve İran'ın, seçimlerden sonra bire bir ya da herhangi bir görüşme üzerinde mutabakata vardığının doğru olmadığını belirtti.

Vietor, diplomatik çözüm için 5 + 1 ülkeleriyle birlikte çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, en başından bu yana, ikili olarak görüşmeye hazır olacaklarını belirttiklerini kaydetti.

Başkan Obama'nın, İran'ın nükleer silah edinmesini engelleyeceğini net biçimde ortaya koyduğuna dikkati çeken Vietor, “Bunu başarmak için yapmamız gerekenleri yapacağız” ifadesini kullandı.

Vietor, açıklamasına şöyle devam etti:

“Amacımız her zaman, yaptırımlar yoluyla, yükümlülüklerini yerine getirmesi için İran'a baskı oluşturmak oldu. Bunu yapması için sorumluluk İranlıların üzerinde, aksi takdirde ağır yaptırımlara ve artan baskıya maruz kalmaya devam edecekler”.