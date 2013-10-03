Ruhani'nin ABD açılımına İran meclisinden tam destek

ABD Başkanı Barack Obama ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasındaki tarihi telefon görüşmesiyle başlayan yakınlaşmaya, ilk baştaki olumsuz tepkilerin ardından bu kez güçlü bir destek geldi.

Radikal'de yer alan habere göre, Ruhani’nin dışa açılma hamleleri, çoğu dini lider Ayetullah Ali Hamaney’e sadık vekillerden oluşan meclisten onay aldı. Cumhurbaşkanı ve meclisin önceki günkü ilk ortak toplantısında Ruhani, vekilleri BM Genel Kurulu için düzenlediği ABD ziyareti hakkında bilgilendirdi. İran’ın geleneksel politikasında yapacağı değişikliklerle ilgili bilgi veren Ruhani’nin telefon görüşmesini neden kabul ettiğini anlattığı belirtildi.

Bu görüşme sonrasında 290 vekilden 230’u Ruhani’ye destek mesajı içeren bir açıklamayı imzaladı. Açıklamada, ‘Bölgesel ve uluslararası sorunların müzakereler yoluyla çözümünü arayan güçlü ve barışcıl bir İran imajı sunduğu için Ruhani’ye destek sunulduğu’ belirtildi. Muhafazakâr Meclis Başkanı Ali Laricani’nin de ‘Ruhani’nin BM konuşmasını övdüğü’ kaydedildi.

Ancak Laricani’nin, telefona dair yorum yapmadığına dikkat çekildi. Bu destek ‘Ruhani’ye Hamaney’in arka çıkması’ olarak yorumlandı. Zaten Ruhani de, ‘nükleer sorunda Hamaney’in kendisine tam yetki verdiğini’ vurgulamıştı.

Ruhani, ABD dönüşü Tahran’da Besic üyelerinin protestolarıyla karşılaşmıştı. Siyasete karışmamaları çağrısı yaptığı Devrim Muhafızları Komutanı Ali Caferi de şu eleştiriyi yapmıştı: “Ruhani ABD’de dik duruş sergiledi. Ancak nasıl Obama ile görüşmediyse, telefonu da reddedip ABD’den somut eylem beklemeliydi.”