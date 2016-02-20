İran: PKK hata yaparsa vururuz

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, PKK'nın konuşlandığı mevzilerin İran'ın gözetimi altında olduğunu belirterek, örgüt üyelerinin hata yapması durumunda onları hedef alacaklarını söyledi.

DHA’nın haberine göre; İran'ın başkenti Tahran'daki bir anma töreninde konuşan Pakpur, PKK'nın ülkenin kuzeybatısında konuşlandığı mevzilere geçmiş yıllarda yapılan beklenmedik operasyonlar sırasında bazı örgüt üyelerinin intihar ettiğini söyledi.

Tuğgeneral Pakpur şöyle konuştu:

“İran'ın batı sınırının diğer tarafı terör örgütü PKK'nın kontrolünde ve Irak askerlerinin bu bölgede etkinliği yok. Geçmiş yılarda ülkenin kuzeybatısındaki bazı dağlık bölgelerde varlığımız yoktu. Buralarda karakollarımız yoktu. Bölge teröristlerin rahatça hareket ettiği alanlara dönüşmüştü. Her hafta kurulan pusularda askerlerimiz şehit oluyordu. Ancak uzun menzilli topçu birlikleriyle düşmanı vurabiliyorduk. Ülke liderinin emriyle 2011'den itibaren bölgede operasyonlar başlattık. Askerlerimiz çetin coğrafi koşulları olan 3 bin metrelik yüksekliklere çıkmayı başardı. Birliklerimizin o mevzilere gelemeyeceğini düşünen bazı teröristler, karşılarında askerlerimizi görünce mevzilerinde intihar etti. Operasyonların devamıyla diğer yüksekliklerde kontrolü sağladık."

Pakpur, "Şu an düşmanın tüm mevzileri gözetimimiz altında. Hata yaparlarsa 60 mm'lik havan topu ve makinelilerle onları vururuz" diye ekledi.