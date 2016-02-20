T24 LogoT24 Logo
Gündem

İran: PKK hata yaparsa vururuz

"Şu an düşmanın tüm mevzileri gözetimimiz altında"

20 Şubat 2016 14:47

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, PKK'nın konuşlandığı mevzilerin İran'ın gözetimi altında olduğunu belirterek, örgüt üyelerinin hata yapması durumunda onları hedef alacaklarını söyledi.

DHA’nın haberine göre; İran'ın başkenti Tahran'daki bir anma töreninde konuşan Pakpur, PKK'nın ülkenin kuzeybatısında konuşlandığı mevzilere geçmiş yıllarda yapılan beklenmedik operasyonlar sırasında bazı örgüt üyelerinin intihar ettiğini söyledi.

Tuğgeneral Pakpur şöyle konuştu:

“İran'ın batı sınırının diğer tarafı terör örgütü PKK'nın kontrolünde ve Irak askerlerinin bu bölgede etkinliği yok. Geçmiş yılarda ülkenin kuzeybatısındaki bazı dağlık bölgelerde varlığımız yoktu. Buralarda karakollarımız yoktu. Bölge teröristlerin rahatça hareket ettiği alanlara dönüşmüştü. Her hafta kurulan pusularda askerlerimiz şehit oluyordu. Ancak uzun menzilli topçu birlikleriyle düşmanı vurabiliyorduk. Ülke liderinin emriyle 2011'den itibaren bölgede operasyonlar başlattık. Askerlerimiz çetin coğrafi koşulları olan 3 bin metrelik yüksekliklere çıkmayı başardı. Birliklerimizin o mevzilere gelemeyeceğini düşünen bazı teröristler, karşılarında askerlerimizi görünce mevzilerinde intihar etti. Operasyonların devamıyla diğer yüksekliklerde kontrolü sağladık."

Pakpur, "Şu an düşmanın tüm mevzileri gözetimimiz altında. Hata yaparlarsa 60 mm'lik havan topu ve makinelilerle onları vururuz" diye ekledi.

 

 

ETİKETLER

irandevrim muhafızlarıpkkorduhabergündem

İlgili Haberler

İran: Suriye'de uluslararası hukuk ihlal ediliyor; kimse askeri çözüm empoze edemez!

Zarif: Çıkış yolu siyasi çözüm

Guardian: Ankara saldırısında şüpheler PKK üzerinde odaklanacak

"İşler yanlış gidince, PKK'yı suçlamak doğal bir hükümet refleksidir"

Erdoğan: Canlı bombanın YPG'li olduğundan hiçbir şüphemiz yok

"Belge verdiğimiz halde ABD, YPG/PYD'yi terör örgütü ilan etmiyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24