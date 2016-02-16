İran: Suriye'de uluslararası hukuk ihlal ediliyor; kimse askeri çözüm empoze edemez!

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu'nda (AFET) konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suriye'deki krizde egemen hükümetin yetkisi olmadan faaliyette bulunanların uluslararası hukuk ihlal ettiğini söyledi ve herkesin bombardımanları durdurmasını istedi. Zarif, kimsenin askeri çözüm empoze edemeyeceğini söyledi.

Radikal'in haberine göre, Zarif, “Suriye’de, egemen hükümetin yetkisi olmaksızın faaliyette bulunanlar uluslararası hukuku ihlal ediyorlar. Suriye’ye kimse askeri çözüm empoze edemez. Çıkış yolu siyasi çözüm. Siyasi çözüm olmazsa kazanan IŞİD, El Nusra ve El Kaide olacak” dedi.

Suriye’deki soruna din ya da mezhep odaklı yaklaşmanın en tehlikeli ve en yanlış yaklaşım olacağını söyleyen Zarif, yaşananın bölgesel denge sorunu olduğunu belirtti.

Sorunun bir demokrasi sorunu da olmadığını ifade eden Zarif, “Esad’ı eleştiren Körfez ülkeleri daha mı demokratik” diye sordu. Kararı Suriyelilerin vermesi ve görüşmelerin nasıl sonuçlanması gerektiğinin dışarıdan dikte edilmemesinin gerekli olduğunu belirten Zarif, “Müzakerelerin sonucunun ne olacağı müzakere odasındaki Suriyeliler tarafından belirlenmeli bölgedeki başkentlerde, özellikle de Riyad’da değil” diye konuştu.

Suriye’ye kara birlikleri gönderilmemesi, bombalamaların ve hava operasyonlarının durması gerektiğini belirten Zarif, “derhal ateşkes, insani destek, ulusal birlik hükümeti kurulması ve Suriye içi görüşmelere başlanması’ ayakları üzerine oturan bir planın devreye sokulmasını savunduklarını vurguladı.

Zarif, önceki gece AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşmesi öncesinde de bazı ülkelerin askeri çözüm olduğuna inanmaya devam ettiğini belirterek, “Ateşkesin sağlanabilmesi için bu yanılsamayı terk etmeleri gerekiyor. Münih’te anlaştığımız şey ateşkesti, belirli bölgesel aktörlerin yeniden bir araya gelmesine izin verecek bir mola değil” demişti.