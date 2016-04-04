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Dünya

İran Meclisi'den: Zencani'nin parası Zarrab'ın elinde, onu İran'a getirmemiz lazım!

"Zencani’nin mal varlığının 5 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor"

04 Nisan 2016 11:10

İran Meclisi’nde Babek Zencani dosyasıyla ilgili kurulan Yolsuzluk Komisyonu üyesi olan Milletvekili Emir Sultan Abbasi, “Elimizde olan resmi belgelere göre Zencani’nin parasının çok büyük miktarı Reza Zarrab’ın elinde. Bu yüzden onu (Zarrab’ı) buraya getirmek için her fırsatı değerlendirmemiz lazım” dedi.

ABD’de iki hafta önce gözaltına alınarak tutuklanan İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab’la, İran devletini 2.8 milyar dolar dolandırmak suçlamasıyla İran’da yargılanıp idama mahkûm edilen Babek Zencani arasındaki iş ortaklığı dün İran Meclisi’nde ilk kez açıkça dile getirildi ve Zencani’nin paralarının Zarrab’da olduğu iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İran basınının ve İranlı kaynakların bildirdiğine göre, Babek Zencani dosyasıyla ilgili mecliste kurulan Yolsuzluk Komisyonu’nun üyesi Milletvekili Emir Sultan Abbasi, dün İran’da Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Zencani’nin İran devletine borçlu olduğu paranın büyük bölümünün Reza Zarrab’ın elinde olduğunu savundu.

Abbasi, “Elimizde olan resmi belgelere göre Zencani’nin parasının çok büyük miktarı Zarrab’ın elinde. Bu yüzden onu (Zarrab’ı) buraya getirmek için her fırsatı değerlendirmemiz lazım” dedi.

Reza Zarrab’ın Babek Zencani’nin ‘işbirlikçisi ve ortağı’ olduğunu vurgulayan Emir Sultan Abbasi, Meclis’te yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Reza Zarrab, Babek Zencani’nin işbirlikçisi ve ortağıydı. Babek Zencani ve Reza Zarrab hiçbir zaman birbirlerinden ayrı olmadılar. Reza Zarrab, Zencani dosyasındaki en önemli anahtar kişidir. Bundan dolayı Babek Zencani dosyasının çözülebilmesi için Zarrab’ın elimizde olması gerekiyor. İran devletinin Zencani’den geri alması gereken paraların ve malların birçoğu Reza Zarrab’ın elinde. Perdenin arkasında bazı çıkar odakları bizim elimizin Reza Zarrab’a yetişmemesi için ellerinden geleni yaptılar. Bu durum, bu dosyayı çok karmaşık hale getirdi. Zencani’nin mal varlığının 5 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bunun çok küçük bir miktarı yurtiçinde, çok önemli bir miktarıysa yurtdışında. Zencani’nin bilinmeyen başka ortakları da var ve esas paralar onların yanında. Bunlardan biri de Reza Zarrab’dır. Bundan dolayı onu buraya getirmek için her fırsatı değerlendirmemiz lazım.”

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