Erdoğan: Zarrab'ın tutuklanması ülkemizi ilgilendirmiyor; asıl kara paranın babaları Pensilvanya'da

Beş günlük ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 17 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi Reza Zarrab'ın ABD'de tutuklanmasına ilişkin olarak, "Bu konu ülkemizi ilgilendirmiyor, kara para aklaması mıdır değil midir bilemeyiz. Asıl kara para aklayanların babaları Pensilvanya'da" dedi. Erdoğan, "Rıza Zarrab’la ilgili varsa bir şey, Rıza Bey’in avukatları gereken şeyleri vereceklerdir, savunma yapacaklardır" ifadesini kullandı.

"Zirve vesilesiyle liderlerle ikili görüşmeler yapacağımız" diyen Erdoğan, "Sayın Barack Obama’yla görüşme planladık. Nasıl G-20’de yaptıysak orada da, sadece bu Sayın Obama’nın ikili görüşmeye davete icabet değil, zirveye davetle gideceğimiz bir toplantıdır. 50’yi aşkın lider olacak. Onların ciddi bir kısmıyla, kendisinin de ikili görüşmeleri olacaktır. Biz de bu şekilde bir ikili görüşme yapacağız ama ne kadar sürer, zirveyle alakalı" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD'deki Nükleer Zirve'de 53 ülke biraraya gelecektir. ABD'deki zirvede önemli meseleleri ele alacağız. Artan nükleer tehlike ve nükleer kaçakçılığı konularını konuşacağız. Türkiye, başta terörizme karşı mücadele olmak üzere her alanda samimi ve kapsayıcı bir uluslararası bir işbirliğinin savunucusu olmuştur. Bu zirvede bilhassa gerçekleştirilen terör eylemlerinden sonra terörle mücadelede samimi iş birliği konusunu konuşacağız. Türkiye nükleer enerjiden barışçıl amaçlardan faydalanmak için samimi bir tavır sergilemiştir.

Zirve vesilesiyle muhtelif üst düzey görüşmelerimiz olacak. Liderlerle ikili görüşmeler yapacağımız gibi iş dünyasıyla da geniş görüşmelerimiz olacak. Akademik çevrelerle de görüşmelerimiz var. Basın ve kanaat önderleriyle de biraraya gelerek son dönemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz.

"Zarrab'ın tutuklanması bizle ilgili değil;

asıl kara paranın babaları Pensilvanya'da"

Soru&cevap

Başika’da bir üsteğmenimiz şehit düştü. Ne gibi tedbirler alınacak?

Bu asker artışıyla alakalı bir olay değil, tedbir. Hemen olayın ardından gerekli bütün, oradaki Fırtına OBÜS’lerimiz en ağır şekilde cevap vermiş ve bedelini ödetmiştir, gerek koalisyon güçleri havadan verilen hedefleri vurmuşlardır. Ardından bizim hava kuvvetlerimiz oradaki DAİŞ noktalarını ciddi manada vurmuş ve adeta darmadağın etmiştir diyebiliriz. Bu süreç bu noktada artarak çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Oradaki potansiyel gücümüz bu iş için yeterlidir. Gerektiğinde hava kuvvetlerimiz koalisyon güçleriyle koordineli olarak bu tarz çalışmaları rahatlıkla yürütebilecek konumdadır.

Rıza Sarraf’ın tutuklanmasıyla ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

Bu konu ülkemizi ilgilendiren bir konu olmadığı gibi kara para aklamayla ilgili bir konu mudur onu da bilmiyorum ama kara paranın babaları Pensilvanya'da duruyor. ABD'li yetkililer gerekli yaptırımları yaptılar mı? Suç duyuruları oldu. Bu paralel devlet yapılanmasının Amerika'da birçok eğitim kurumları var. Bu charter school'ları çok sinsice söğüşlediler ve devam ediyorlar ve bunlar ufak rakamlar değil. Yüz milyon dolarları aşan rakamlar. Önce bunlara yönelik adım atsınlar. Bir kişi değil, on kişi değil, yüzlerce kişi. Biz kendilerini bu konuda uyardık. Bakın bu kişi ülkemizde aynı şekilde kara para aklamayı yaptığı gibi bu kişinin koordine ettiği kişiler ya hapiste ya firarda. Amerikalı yetkililer en ufak bir duyarlılık göstermiyor.

Rıza Zarrab’la ilgili varsa bir şey, Rıza Bey’in avukatları gereken şeyleri vereceklerdir, savunma yapacaklardır. Ülkemizle alakalı bir konu değildir. Çok açık net söylemiş olayım.

"Sayın Obama ile bir görüşme planladık"

Obama ile bir ikili görüşme olacak mı?

Birçok liderle görüşme yapacağız. Sayın Obama’yla görüşme planladılar. Nasıl G-20’de yaptıysak orada da, sadece bu Sayın Obama’nın ikili görüşmeye davete icabet değil, zirveye davetle gideceğimiz bir toplantıdır. 50’yi aşkın lider olacak. Onların ciddi bir kısmıyla, kendisinin de ikili görüşmeleri olacaktır. Biz de bu şekilde bir ikili görüşme yapacağız ama ne kadar sürer, zirveyle alakalı.