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CHP, Zarrab’ın duruşması için ABD’ye gidiyor

"Çağlayan'dan kol böreği, Bağış'tan en samimi dualar götüreceğiz"

28 Mart 2016 21:00

CHP, 17 - 25 Aralık soruşturmasının kilit ismi olan ve ABD’de tutuklanan Reza Zarrab’ın duruşması için ABD’ye gidiyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel partisinin Cezaevi Komisyonu'nun Zarrab duruşması için ABD'ye gideceğini Twitter’dan duyurdu.

Özel Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"CHP Cezaevi Komisyonu Sarraf duruşması için Amerika'ya gidiyor! Sarraf'a Güler'den halı, Çağlayan'dan kol böreği, Bagış'tan en samimi dualar götüreceğiz. Bayraktar'a sorduk: Ben bilmem Erdoğan iyi bilir dedi!"

Özel’in paylaştığı mesajlar şöyle:

 

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