"Zarrab'ı tutuklatan savcı Bharara, soruşturmaya üç eski bakanı dahil edebilir"

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi, İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab’ın, kara para soruşturması kapsamında ABD’de tutuklanmasından sonra gözler Türkiye’ye çevrildi. Zarrab'ı tutuklatan savcı Preet Bhrara'nın kara para trafiğinin Türkiye ayağında dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Halkbank eski Genel Müdürü’ne ulaşacağı öne sürülüyor. Dosyaya eski bakanlar Muammer Güler ve Egemen Bağış’ın da girebileceği iddia edildi.

Davayı yakından izleyen bir hukukçunun görüşlerini köşesine taşıyan (28 Mart 2016) Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün yazısı şöyle:

“ABD’li savcı, bir mektup ve para transferlerine ilişkin yazışmalarını ele geçirmiş. İddianamede bahsi geçen, Türkiye’deki şirketlerin sahibi olduğu belirtiliyor ama ortakları hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığı belli değil. ABD makamlarına Reza açıklamalarda bulunursa ABD kendi iç hukukuna göre soruşturma başlatır, Türkiye’de kendisine yardımcı olduğu öne sürülen dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile ambargoyu banka üzerinden delme olayı nedeniyle Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan hakkında yakalama ve tutuklama kararı çıkarabilir. Şu anda bakan olmadıkları için diplomatik muafiyeti de yok. Soruşturmayı genişletirlerse eski bakanlar Muammer Güler ve Egemen Bağış’ı da içine alabilir. Şu andan itibaren üç eski bakanın yurtdışına çıkışları da zor.”

"Türkiye'yede dava açılır mı?"

ABD’deki soruşturmada yeni bir bulgu ortaya çıkması halinde, “kovuşturmaya yer olmadığı” belirtilip kapatılan 17 Aralık dosyasının yeniden gündeme gelmesinin yine de zor olduğu belirtildi. Yeni belgeler çıkması halinde takipsizlik kararının kaldırılabilmesi için Sulh Ceza Hakimliği’nin karar vermesi gerekiyor. Hakimin bu konuda “yeni belgeler ışığında dava açılabilir deliller olduğuna” dair karar alması gerekiyor. Eski savcı, CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan “Zarrab sorgusunda ya da mahkemede Türkiye’de söylediklerinden bir cümle bile farklı bir açıklama yapsa Türkiye’deki dava yeniden açılabilir” dedi.