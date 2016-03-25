İşte Reza Zarrab'ın İran Merkez Bankası'na yaptığı para transferlerinin belgeleri!

ABD'de tutuklanan Reza Zarrab'ın kuryesi Adem Karahan’ın şirketi aracılığıyla İran Merkez Bankası'na gelen para transferi belgelerine ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre, bankanın hesabından şirkete 175 milyon TL ve 223 milyon Euro havale yapılmış.

17-25 Aralık yolsuzluk dosyasının kilit ismi Reza Zarrab'ın ABD’de tutuklanmasının ardından gözler para trafiğindeki şirketlere çevrildi. Savcılık, Zarrab’ın banka sahtekârlığı ve kara para aklamayla ilişkili tüm malvarlığına el konulmasını isterken, iddianamedeki en çarpıcı delillerden biri Zarrab’ın İran Merkez Bankası Başkanı’na hitaben kendi adına hazırlattığı Zarrab Ailesi’nin yaptırımlara karşı ‘Ekonomik Cihat’a hazır olduğunu belirten mektup olmuştu. Zarrab’ın kuryesi Adem Karahan’ın şirketleri aracılığıyla, İran’da bir devlet bankası olan Bank Mellat tarafından gelen para transferleriyle ilgili belgelere ulaştı. Söz konusu bankanın hesabından kurye Adem Karahan adına kurulan Deniz Kıymetli Madenler Sanayi ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ’ne toplamda 175 milyon 169 bin 350 TL ve 223 milyon 342 bin 784 Avro havale yapıldığı belirlendi.

New York Güney Bölge Savcısı Preet Bharara, tarafından hazırlanan 21 sayfalık iddianamede İran’a uygulanan ABD yaptırımlarıyla ilgili geniş bir arka plan bilgisi verildiği basına yansımıştı. Yaptırımların ne zaman ve neden hayata geçirildiği konusunda 1979 İran Devrimi’ne uzanan üç sayfalık tarihsel bir perspektifin ardından Zarrab ve diğer iki zanlı hakkında kişisel detaylar aktarılıyordu.

İranlı Bank Mellat

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde İran yaptırımlarını ihlal etmek için kendine bir şirketler ağı kurduğu belirtilen Zarrab dışında, sahibi olduğu Royal Holding’de Zarrab için çalışan İranlı Camelia Cemşidi (29) ve Zarrab’ın finansal işlemler yürütmek için kullandığı, İran Devleti’nin kontrolündeki Mellat Exchange’de üst düzey yönetici olan yine İranlı Hüseyin Necefzade’nin (65) ne tür suçlara karıştıkları sıralanıyordu. Sonra da halen aranmakta olan Cemşidi ile Necefzade’nin ABD yasalarını ihlal eden para transferlerindeki rolleri aktarılıyordu. Kurye adına kurulan şirketlerden 10 özel bankanın kamulaştırılmasıyla İran devlet bankası Bank Mellat’ın Türkiye’deki kurye Adem Karahan’ın şirketlerine gelen havale transferleri ortaya çıktı.

Kurye Adem Karahan adına kurulan Deniz Kıymetli Madenler Sanayi ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ’nin hesaplarına çok sayıda havale akışı görülüyor. Şirketin 2010 yılında Aktif Bank’taki vadesiz Türk Lirası hesabında 17 işlem dikkat çekiyor. Mellat Bank İstanbul Şubesi ve Tahran’dan şirkete toplamda 175 milyon 169 bin 350 TL havale yapıldığı görülüyor. Şirketin yine aynı bankadaki Avro hesabına ise Bank Mellat tarafından 29 işlemdde 223 milyon 342 bin 784 Avro havale yapıldığı belirlendi.

Zarrab adına Farsça mektup yazılmıştı

Sarraf hakkında hazırlanan iddianamenin en çarpıcı bölümlerinden biri 3 Aralık 2011’de Rıza Sarraf ve Hüseyin Necefzade’nin e-posta hesaplarında tespit edilen, Sarraf adına İran Merkez Bankası Başkanı’na yazılmış Farsça bir mektuptu. Sarraf’ın imzalaması için yazılan mektupta şöyle deniliyordu: “Ruhani Lider (Ayetullah Ali Hamaney) ve (İran) Merkez Bankası’nın saygıdeğer yetkilileri ve çalışanlarının yaptırımlara karşı oynadıkları rol, yaptırımları akıllı bir biçimde etkisiz kılıyor, hatta özel yöntemler kullarak bu yaptırımları fırsatlara dönüştürüyor.

Eğilimin yaptırımları yoğunlaştırmak ve artırmak yönünde olduğu bir sır değil ve İran İslam Devrimi’nin bilge lideri bu yılı ekonomik cihat ilan ettiğinden Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Azerbaycan’da şubeler açarak dış ticarette yarım asırlık bir deneyim edinen Zarrab Ailesi, yaptırım karşıtı parasal ve dış ticaret politikaları uygulamak için her türlü işbirliğine girme isteğimizi bildirmenin bizim milli ve ahlaki görevimiz olduğunu düşünüyor.”

İşte o belgeler: