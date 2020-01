ABD'li savcı Bharara: Zarrab, kefalet ödemekten vazgeçti; New York’ta yargılanacak

Türkiye’deki 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi olan Reza Zarrab’ı tutuklatan ABD’li savcı Preet Bharara, Zarrab’ın kefalet ödemekten vazgeçtiğini ve yargılamanın New York’ta devam edileceğini de duyurdu.

"İran yaptırımlarını baypas ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama suçlamaları"ndan tutuklanan Zarrab için 22 Mart’ta kefalet başvurusu yapıldığı öğrenilmişti.

Zarrab’ın kefalet hakkından vazgeçmesi, Amerikan adaleti ile “işbirliği” yapacağının ilk işareti olarak yorumlandı. Amerikan adalet sisteminde, sanıklar savcı ile işbirliği yapmaları halinde, cezalarının indirilmesi söz konusu olabiliyor.

Reza Zarrab için, Savcı Preet Bharara’nın yazdığı ön iddianamede dört ayrı suçlamadan toplamda 75 yıl hapis cezası isteniyordu. Zarrab’ın, suçlamaları kabul edip, “işbirlikçilerini” açıklaması halinde, cezasının indirilmesi söz konusu olabilecek.

Bharara'nın Twitter'dan paylaştığı belge şöyle:

​Bharara, Zarraf’la ilgili paylaşımından önce de yazdığı tweet’te de eski bir usülsüzlük ve kötüye kullanma davasıyla ilgili olarak 2013 yılında yaptığı bir açıklamayı paylaşarak, ‘kirli politikacılara’ dikkat çekmişti.

"Putting dirty politicians in prison may be necessary but it is not sufficient." Still true. https://t.co/mv6CClet75