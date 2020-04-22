İran'dan ABD Başkanı Trump'ın "vur" emrine yanıt

İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin "diğer ülkeleri tehdit etmek yerine Orta Doğu'daki kendi askerlerini Koronavirüs'ten kurtarması gerektiğini" ifade etti.

İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi'den ABD Başkanı Donald Trump'ın İran tarafından taciz edilmeleri halinde ABD donanmasına "vur emri" verdiğini belirtmesinin ardından açıklama geldi.

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General Şikarçi, ABD'nin kendi askerlerini Koronavirüs'ten kurtarması gerektiğini ifade ederek, "ABD diğer ülkeleri tehdit etmek yerine Orta Doğu'daki kendi askerlerini Koronavirüs'ten kurtarsın. İran Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı gibi askerlerini bölgeden çıkartarak Koronavirüs'ten etkilenen kendi halkına yardıma göndersin" dedi.

ABD'nin Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülke olduğunu belirten Şikarçi, "ABD'li yetkililer önce kendi halkları ve kendileri için çözüm bulsunlar" ifadelerini kullandı.