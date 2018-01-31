İran Başsavcısı'ndan ‘başörtüsü eylemi' yorumu: Çocukça ve önemsiz

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Montazeri, ülke geneline yayılan ve 1979 İslam Devrimi’nin ardından başlatılan zorunlu başörtüsü uygulamasının protesto edildiği eylemleri ‘çocukça ve önemsiz’ olarak nitelendirdi.

Sputnik Türkiye’nin ISNA’dan aktardığı habere göre eylemlerin 'İran dışından teşvik edilmiş olabileceğini' savunan Montazeri, "Bu önemsiz bir konu ve endişe konusu değil. Diğerleri gündelik hayatını sürdürürken başörtüsünü çıkaran genç bir kadının çocukça eylemi. Ben bu eylemleri yapanların teşvik edildiğini ve bunu cahillikten yaptıklarını düşünüyorum. Ülke dışından etkilenmiş olabilirler” dedi.

Montazeri bu açıklamayı, İran’da her çarşamba gerçekleştirilen ve ‘Beyaz Çarşamba’ adı verilen başörtü eylemleriyle ilgili yaptı. 2017’nin son günlerinde Meşhed’de başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar öncesinde başkent Tahran’da bir kadın Enghelab (İnkılap) Meydanı'nda bir posta kutusu üzerine çıkarak protestosunu sallamıştı.

Protestolar yaygınlaşıyor

İsmi gizli tutulan kadın, fotoğrafının protestolar sırasında sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşılmasının ardından gözaltına alınmıştı. Kadının nerede olduğunu soran Farsça ve İngilizce etiketlerin Twitter'da binlerce kez paylaşılmasının ardından Avukat Nasrin Sotoudeh, kadının serbest bırakıldığına dair resmi evrakı gördüğünü açıklamıştı.

1979 İslam devriminden beri kadınların kamuya açık alanlarda başörtüsünü çıkarmasının cezaya tabii olduğu İran’da, son günlerde konuyla ilgili eylemler sıklaşmıştı. Yüksek bir yere çıkarak başörtüsünü çıkarıp sallayan kadınların protestosu, bireysel şekilde ülke geneline yayılmıştı.

ABD’li New York Times (NYT) gazetesine konuşan ve adını vermek istemeyen 28 yaşındaki bir protestocu, “Ellerim titriyordu. Gergindim ve aynı zamanda kendimi güçlü hissediyordum. Aynı zamanda gurur, gurur duyuyordum” ifadelerini kullanmıştı.