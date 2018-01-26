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Yaşam

İranlı kadınlar, maç yasağını delmek için erkek kılığına giriyor

İran İslam Cumhuriyeti'nde karşı cinsin yer aldığı spor müsabakalarını stattan izlemek yasak

26 Ocak 2018 21:24

İran İslam Cumhuriyeti’nde kadınların erkeklerin mücadele ettiği spor müsabakalarını stattan izlemesinin yasak olması, futbolsever kadınları alternatif çözümler üretmeye yöneltti. 

Taraftarı oldukları takımların maçlarını staddan izlemek için bazı kadınlar erkek kılığına girdi. Erkek kılığına giren kadınlar, bu sayede güvenlik kontrolünü atlatıp stadyumlara girebilmeyi başardı.

Kendilerine sahte sakal yapan İranlı kadınlar, yüzlerini desteklediklerin takımın rengine boyayıp, saçlarını peruk veya şapkayla kapatıp erkek kıyafeti giyip bu şekilde müsabakaların yapıldığı alana giriyor. 

Tam tersi de oluyor: Erkek çalıştırıcı kadın kılığında salona girmişti

Ülkede ayrıca ereklerin de kadın müsabakalarının yapıldığı salonlara girmesi yasak. Yaklaşık 2 ay önce İran'da yapılan 5. Asya Kadınlar Kabaddi Şampiyonası'nda Tayland takımının erkek çalıştırıcısı, salona ulaşabilmek için başını eşarpla kapatarak, kadın kılığına girmişti. 

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