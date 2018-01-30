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Dünya

İran'da başörtüsü zorunluluğu protesto edildi

İran'ın başkenti Tahran'da 5 kadın, ülkedeki başörtüsü zorunluluğunu protesto etti

30 Ocak 2018 16:17

İran'ın başkenti Tahran'da büyük siyasi gösterilere sahne olan İnkılab Caddesi'nde bir kadın, başörtüsünü eline aldığı ağaç dalına takarak, ülkedeki başörtüsü zorunluluğunu protesto etti. Bu olayın ardından aynı yerin yakınlarında 4 kadın daha aynı şekilde protesto eylemi gerçekleştirdi.

İran'da bu tür protestoların ilkini "İnkılab Caddesi Kızı" olarak isimlendiren Vida Muvahhid, geçen aralık ayında gerçekleştirmişti.

Ülkenin önde gelen aktivistlerinden Nesrin Sutude, polis tarafından gözaltına alınan Muvahhid'in cumartesi günü serbest bırakıldığını duyurmuştu.

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