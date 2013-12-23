İran basını: Rıza Sarraf’ın ortağı İran'ın en zengini Babek Zencani

İki bakan oğlunun da tutuklandığı İstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet operasyonu, İran basınına da yansıdı. İran basını, Türkiye'de rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan işadamı Rıza Sarraf'ın İran'daki ortağının "ülkenin en zengin işadamı" diye tanınan Babek Zencani olduğunu ileri sürdü.

Kanun gazetesindeki haberde, tutuklanan işadamı Rıza Sarraf’ın, İran'la ilgili ticari ilişkileri Babek Zencani'ye ait Sorinet Holding üzerinden yürüttüğü belirtildi.

Babek Zencani'nin adı, bu yılın başında İran'daki sosyal güvenlik kurumuna ilişkin yolsuzluk iddialarında sık sık gündeme gelmişti.

Zencani, ABD’nin İran yaptırımlarının ardından başta petrol ticareti olmak üzere büyük ticari faaliyetlere başlamıştı.

Babek Zencani kimdir?

New York Times'ın Ekim ayında Babek Zencani hakkında yayınlanan haber dünya medyasının yakından tanıdığı bu isimle ilgili ilginç bir profil çiziyor. Haberde, "İran yaptırımlarını altına çeviren adam" olarak nitelendirilen Zencani'yle ilgili çok ilginç ayrıntılar yer alıyor:

Varlıklarının toplam 13,5 milyar dolar olduğunu ifade eden Zencani, siyah Mercedes SL 500'ü ve 30 bin dolarlık kol saatiyle tam bir zenginlik timsali. İran İslam Devrimi'nin koruyucusu paramiliter gruba atıfla kendisini "ekonomik besic" olarak nitelendiriyor.

39 yaşında ve kariyerine 1980'li yıllarda koyun postu satarak başlamış. Haberin yazıldığı dönemde ise İran'ın ABD'ye uyguladığı petrol yaptırımlarının etrafından dolanmasında en kritik aktör olarak görülüyordu. Dolayısıyla zenginliği ve gücü hem ülkesinde hem de dışarıda büyük dikkat çekiyordu.

Örneğin, ABD Hazine Bakanlığı, Nisan ayında Zencani'nin varlıklarını dondururken Avrupa Birliği de kendisini kara listeye aldı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Hasan Ruhani hükümeti de Zencani'nin Ahmedinecad döneminin ileri gelenleriyle karanlık ilişkileri olduğu iddiasıyla kendisini mercek altına aldı.

'İtibarım zedeleniyor'

Avrupa Birliği'nin Babek Zencani'nin şirketlerine yönelik ekim ayında açıklanan yaptırımları cumartesi günü yürürlüğe girdi. Bunun üzerine Zencani bir açıklama yaparak bankasının ve diğer şirketlerinin İran hükümeti için çalışmadığını söyledi.

Dubai'deki ofisinde Reuters'a konuşan Zencani, "Bu bir hata. Ne Malezya'da bulunan bankam First Islamic Bank ne de diğer 60'tan fazla şirketim bir yanlış yapmıştır" dedi. Petrol şirketi International Safe Oil'in de İran'la bir ilişkisi olmadığını belirten Zencani, "Onlardan İran'la nasıl iş yaptığımı göstermelerini istiyorum. Benim bir petrol şirketim var ancak İran'la bir bağlantısı yok. Biz Irak'ta iş yapıyoruz. Ben bir İranlıyım. Yardım istemiş olsalardı belki yardım edebilirdim ama hiçbir zaman böyle bir talep gelmedi. Ben sadece kendi özel işimi yapıyorum. İran hükümetinden mali destek almıyoruz ama böyle şeyler itibarımı zedeliyor" diye konuştu.

Söz konusu yaptırımlar doğrultusunda AB üyesi ülkelerdeki şirketler ve bireylerin Zencani'yle İran'la ilgili işler yapması yasaklandı.