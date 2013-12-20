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'Zarrab'ı ihbar eden, yanında iki bin dolara çalışan adamı'

Yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Reza Zarrab'ın rüşvet vererek sürdürdüğü iddia edilen Alaplı İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Orhan İnce, ihbarı Zarrab'ın yanında çalışan birinin yaptığını söyledi

20 Aralık 2013 19:20

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan işadamı Reza Zarrab'ın rüşvet karşılığında sürdürdüğü iddia edilen Zonguldak'ın Alaplı İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olan Orhan İnce, Sarraf'ı şikayet eden kişinin yanında 2 bin dolar aylıkla çalıştırdığı Erzurumlu kişi olduğunu öne sürdü.
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan işadamı Reza Zarrab'ın, rüşvet karşılığında sürdürdüğü iddia edilen ve halen Zonguldak'ın Alaplı İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olan Orhan İnce konuştu. Reza Zarrab'ı, şikayet edenin yanında 2 bin dolar aylıkla çalıştırdığı Erzurumlu kişi olduğunu ileri süren İnce, "Ancak ortağı da olan bu Erzurumlu benim için, 'acaba o mu söyledi' diyerek beni olayın içine çekiyor" dedi. 
Zonguldak'a 6 ay önce İstanbul 'dan atanan ve Alaplı İlçesi'nde Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Orhan İnce, telefonda DHA'nın sorularını cevaplandırdı. Dosyada mağdur olarak yer aldığını ve ifade vermek için İstanbul'da bulunduğunu belirten Orhan İnce, bazı gazetelerde "Cumhurbaşkanı'nın masasındaki herkesin konuyla ilgili bilgisi vardı" açıklaması ve avukatının, "Müvekkilim şüpheleniyor, ama kimse takmıyor" açıklamasının doğru olmadığını söyledi. Zarrab'ı 2008'de bir kez gördüğünü belirten İnce, ancak onun Erzurumlu olan ortağının, kendisinin de Erzurumlu olması nedeniyle ziyaretine geldiğini aktardı. İnce, şöyle konuştu: 
"Erzurumlu olmamdan dolayı beni ziyaret ediyor. Çay ikram ettik. Sonra baktım medyatik biri, uzak durdum. Ben bir suç şüphesi hissetseydim ilişkiyi keser, suç duyurusunda bulunur, tahkikat yapardım. Yani benim bu durumla ilgili ihbarda bulunduğum ve kimsenin beni takmadığı yönündeki söylemler yanlış. Konudan Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) haberi olduğunu söyledim. Ancak bu ifadem, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki herkesin bilgisi olduğu yönünde aktarılmış. Cumhurbaşkanı ile ilgisi yok." 
 

'Para tatmin etmeyince şikayet etti'

 
İstanbul'dan önce Osmaniye'ye hizmet gereği tayininin çıktığını, geri dönmek için İdare Mahkemesi'ne dava açtığını ve sürecin sürdüğünü anlatan Orhan İnce, şöyle devam etti: 
"Söz konusu işadamı, bu bahsettiğim Erzurumlu kişiyi 2 bin dolar maaşla yanında çalıştırıyor. Tabi paravan şirketler kurmuş. Şirketlerle ilgili olumsuzluklar olunca ve şahıs da aldığı paradan tatmin olmayınca, şikayet ediyor. İşin aslı bu. Bu şahıs da ifade vermek zorunda kalıyor. Ortağı olduğu Erzurumlu da benim için, 'acaba o mu söyledi' diyerek beni olayın içine çekiyor." 
 

'Zarrab ile husumetim yok'

 
Reza Zarrab'ın, koruma talebinde bulunduğunu ve buna 'uygun' raporunu kendisinin verdiğini belirten Orhan İnce, "Benim Zarrab ile bir husumetim yok. Ama o kendisi kafasında beni düşman olarak oluşturmuş ve şikayetlerde bulunmuş. Hayal dünyalarında beni düşman olarak belirlemişler. Ben bu Erzurumlu şahıstan medyatik olduklarını anlayınca uzak durdum. Devlet memurunun böyle kişilerle oturup kalkması doğru olmazdı" diye konuştu. 
Orhan İnce, dosya kapsamında haklarını korumak için avukatının gerekli girişimlerde bulunacağını sözlerine ekledi.

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