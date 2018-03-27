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Dünya

Irak'tan Türkiye açıklaması: Saldırıları önleyeceğiz

Irak Başbakanı İbadi'nin Türk mevkidaşına 'yabancı savaşcıların' Türkiye'ye yönelik saldırılarını önleyeceklerini söylediği kaydedildi

27 Mart 2018 18:49

Irak ve Türkiye başbakanları arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Başbakan Haydar el İbadi'nin 'yabancı savaşcıların' Türkiye'ye yönelik saldırılarını engelleyeceklerini söylediği, Türk mevkidaşı Binali Yıldırım'ın da Bağdat yönetiminin onayı olmadan Irak'ta PKK'ya yönelik operasyonlar gerçekleştirilmeyeceğini belirttiği kaydedildi.

Başbakan Yıldırım ile Iraklı mevkidaşı İbadi telefonda görüştü. İbadi görüşmede Yıldırım'a, Irak ordusuna, Türkiye'ye sınır ötesi saldırılar düzenlenmesini önlemesi yolunda talimat verildiğini söyledi. Reuters ajansının haberine göre, Irak Başbakanı İbadi, saldırıları düzenleyenler için "yabancı savaşçılar" ifadesini kullandı.

Irak basını, Başbakan Yıldırım'ın Bağdat yönetiminin onayı olmadan Irak'ta PKK'ya yönelik operasyonlar gerçekleştirilmeyeceğini söylediğini yazdı. Söz konusu haberler, Başbakanlıktan yapılan açıklamaya dayandırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar için Irak'tan bir yetkili görüşmeye gelecek 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Irak'tan bir yetkilinin Türkiye'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüşeceğini söylemişti. Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen AB-Türkiye Zirvesi'ne hareketinden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Dün (Pazar) akşam itibarıyla Irak merkezi yönetiminin Sincar'a yönelik bazı hareketleri olduğu bilgisini ben de istihbarat örgütlerimizden aldım" demişti.

Erdoğan, "Temennimiz odur ki Irak merkezi yönetimi Sincar'da bu operasyonu hakkıyla versin. Yoksa gereğini Sincar'da biz yaparız. Çünkü Sincar'a bizim öyle çok fazla tahammülümüz yok" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce ise Pazar günü Sincar'a operasyonların başladığını söylemiş, Iraklı askeri yetkililer ise böyle bir sınır ötesi operasyonun olmadığını açıklamışlardı.

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