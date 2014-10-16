Irak'ta Sünni aşiretler IŞİD'e karşı birleşti

Irak’ta Sünni aşiretlerin büyük bölümü IŞİD tehdidine karşı ortak hareket etme kararı aldı. Bu kapsamda Irak’ın Diyale ve Selahaddin illerinin tüm bölgelerinde IŞİD’e karşı verilen ortak mücadelede başarı elde edildiği 22 IŞİD militanının öldürüldüğü belirtildi.

Ahmet Haşim Muhtaroğlu’nun DHA’da yer alan haberine göre, Diyale’nin Mansuriye ve Şuhani bölgelerinde bulunan El İzze Aşireti üyeleri (Sünni Arap) IŞİD’e karşı birlikte harekat başlattı.

Diğer aşiretlerden de destek gören El İzze Aşireti üyeleri Mansuriye ve Şuhani bölgelerinde IŞİD üyelerini püskürterek kontrolü ele aldı. Diyale İl Meclisi üyesi Abdulhalik El Azzavi, köy ve kasabaları IŞİD’in elinden aldıklarını belirterek, Irak ordusunun verdiği destek üzerine çatışmalara girdiklerini, bölgenin tamamen kontrol altına alındığını belirtti.

Selahaddin vilayetine bağlı ve başkent Bağdat’ın 75 kilometre kuzeyindeki Sünniler’in yoğun yaşadığı IŞİD kuşatması altındaki Duluiye Kasabası’nda El-Cubur aşiret üyeleri 2 aydan beri terör örgütüne karşı savaşıyor. Son 24 saat içerisinde bölgede çıkan çatışmalarda 22 IŞİD militanının öldürüldüğü, bölgede kontrolün El-Cubur aşiret üyelerinde olduğu belirtildi.

DHA muhabiri, Duluiye Kasabası ve Diyale şehrine bağlı Mansuriye Kasabası’ndaki çatışmayı görüntüledi.

IŞİD 23 kez vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan güçlerinin Suriye ve Irak'ta terör örgütü IŞİD hedeflerine 23 yeni hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun dün ve bugün IŞİD'in Suriye'deki hedeflerine saldırı, bombardıman ve savaş uçaklarıyla 18, Irak'taki hedeflere de 5 saldırı düzenlediği belirtildi.

Suriye'de 18 hava saldırısının hepsi Kobani çevresine yapıldı. Bu saldırılarla IŞİD'in birçok savaş pozisyonunun yok edildiği ve IŞİD'e ait 16 binanın başarılı şekilde vurulduğu kaydedildi.

Irak'ta da Hadisa Barajı yakınlarındaki bir hava saldırısında IŞİD'e ait bir silahlı araç ve koruma barakasının, Beyci yakınlarındaki dört hava saldırısında da IŞİD'e ait bir bina, askeri araç ve makineli tüfek ile topçu silahının ortadan kaldırıldığı bildirildi.

Felluce'de 10 IŞİD militanı öldürüldü



Irak'ın El-Felluce ilçesine uluslararası koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında ise terör örgütü IŞİD militanı 10 kişinin öldürüldüğü, 2 sivilin yaralandığı bildirildi.



El-Enbar ilindeki operasyonlardan sorumlu komutan Korgeneral Reşid Felih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Felluce ilçesinin batısındaki Demir Köprü etrafında mevzilenen IŞİD militanlarına yönelik saldırıda 10 militanın öldürüldüğünü söyledi.



Felluce Devlet Hastanesi'ndeki asistan doktorların başkanı Visam eş-Şami, "kentin batısında yer alan hastanenin, savaş uçakları tarafından yanlışlıkla vurulması sonucu 2 sivilin yaralandığını ve bazı araçlarda hasar meydana geldiğini" ileri sürdü.



Irak'ta, terör örgütü IŞİD öncülüğündeki silahlı grupların haziranda Musul başta olmak üzere bazı kentlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından, ordu ve IŞİD militanları arasında çatışmalar yaşanıyor. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait hava unsurları da bir süredir IŞİD'in kontrolündeki hedeflere saldırı düzenliyor.