'IŞİD koalisyonu güven krizine dönüşüyor'

İngiliz gazetesi Guardian Beyaz Saray'ın IŞİD karşıtı stratejinin aksiliklere rağmen yolunda gittiğinde ısrar ettiğini ancak ABD önderliğindeki kampanyanın giderek büyüyen bir güven kriziyle karşı karşıya olduğunu bildiriyor.

Gazete, savaşta yaşanan aksiliklerin yanısıra müttefikler arası koordinasyon sorunları ve Başkan Barack Obama'ya yönelik askeri saldırıları tırmandırma çağrılarında artış olduğunu belirtiyor.

Beyaz Saray yetkilileri, IŞİD'in Bağdat dışında ve Kobani'deki ilerlemelerine rağmen, hava saldırıları ve yerel güçleri desteklemeye yönelik ikiz stratejinin hala çalışıyor olduğunda ısrarlı.

Ancak Pentagon tarafından talep edilirse eğer ek bombalama çağrılarını dikkate alacaklarını da bildirdi.

Guardian ittifakın en büyük zorlanmayı Türkiye'de yaşadığı kanısında.

Gazetenin bu yorumu resmi düzeydeki açıklamalarda yankı bulmuyor.

Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, özellikle Türkiye'deki askeri üslerin düzenlenen hava saldırılarında kullanılması konusunu "görüşmeye devam ettiklerini" ifade etti.

Pazar günü ABD'li yetkililer İncirlik dahil Türkiye'deki üslerin koalisyon güçleri tarafından kullanılması konusunda anlaştıklarını söylemişti.

Ancak Ankara bu iddiaları reddetti.

Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, görüşmelerin gelecek haftalarda ve aylarda da devam edeceğini ifade ederek "Türkiye ile birlikte çalışmaktan memnunuz" dedi.

Gazete Türkiye'nin Kobani'ye müdahale isteklerini reddetmek bir yana, Türkiye'de Kürt grupları hedefleyen hava saldırıları yaptığını belirtiyor.

Gazete, Türk savaş jetlerinin, 2012 yılında barış sürecinin başlamasından beri ilk defa PKK'nın güneydoğudaki pozisyonlarını bombaladığını yazıyor.

Guardian Obama'nın yaklaşımının sadece John McCain gibi geleneksel şahinler tarafından değil, medyada da giderek büyüyen eleştiri altında olduğunu kaydediyor.

ABD'li köşe yazarları giderek artan şekilde IŞİD karşı stratejinin başarısız olduğunu ileri sürüyor.

BBCTürkçe