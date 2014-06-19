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Dünya

Irak'ta IŞİD'e karşı savaşanlara 644 dolar maaş

Irak Başbakanı Maliki orduya katılacak her bir gönüllüye 644 dolar maaş bağlanacağını söyledi. Söz konusu para 'sıcak çatışma' bölgelerinde görev yapanlara verilecek

19 Haziran 2014 23:11

Irak Başbakanı Nuri el-Maliki “sıcak çatışma" bölgelerinde IŞİD’e karşı savaşacak gönüllülere aylık 644 dolar verileceğini açıkladı. Maliki'nin Irak devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, şiddet yaşanmayan bölgelerde görev yapan gönüllülere de aylık 450 dolar ödeneceği belirtildi. Açıklamada ayrıca her gönüllüye 107 dolarlık yiyecek yardımı yapılacağı da ifade edildi.

Ntvmsnbc.com’da yer alan habere göre, 10 Haziran Salı günü Musul’u kuşatan IŞİD üyelerinin saldırısının ardından Irak ordusundan birçok er ve general mevzilerini terk etmiş ve şehir IŞİD kontrolüne girmişti.

Irak’ın en önemli dini liderlerinden Ali Sistani de, 13 Haziran Cuma günü Kerbela şehrindeki temsilcisi aracılığıyla yayınladığı fetvada “eli silah tutan” herkesten Irak’ı savunmak için harekete geçmesini istemişti.

Dün erken saatlerde Irak'ın petrol ihtiyacının yarısını karşılayan Beci rafinerisini ele geçiren IŞİD’in, rafinerinin yönetim binası yakınına flamasını astığı iddia edilmişti.

Irak'ın en büyük petrol rafinerisi olan Beci'nin, ülkenin petrol ihtiyacının yarısını karşıladığı belirtiliyor. Rafineriden günlük 600 bin varil petrol elde ediliyor.

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