IŞİD Müftüsü: Maliki'nin asker ve polislerinin, eşleri ile kızları militanlara helaldir

Celal Talabani'nin lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni (KYB) Musul Sorumlusu Halo Penciwini, ellerine gelen istihbarat bilgilerine göre Musul'da IŞİD'in sürekli toplu katliamlar yaptığını iddia etti.

Cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre, Penciwini, Irak ordusunun bıraktığı boşluğu peşmergenin doldurmaya devam edeceğini ifade ederek, "Peşmerge girdiği bölgelerden hiçbir şekilde çıkmayacaktır. Bu bölgeler, Irak askerlerinin kontrolündeyken güvenlik durumu çok iyi değildi. Neredeyse her gün bombalı saldırılar düzenleniyordu. Irak güçlerinin sağlayamadığı güvenliği peşmerge sağlayacak" dedi.

Irak Başbakanı Nuri Maliki'nin, sadece Şiilerden kuracağı ordunun, ülkenin güvenliğini sağlamayacağını ileri süren Penciwini, "Irak ordusu, IŞİD saldırılarında ağır darbe aldı. Ordunun toparlanması kolay olmayacak. Başbakan Maliki, yeni bir ordu kurma girişiminde bulundu. Ancak bu güç, sadece Şiilerden oluşuyor. İçerisinde Sünniler ve Kürtler yok. Yalnızca Şiilerden oluşan bir ordu, ülkede güvenliği sağlayamaz" diye konuştu.

'Fetvayı onaylamayan Sünni imamlar kurşuna dizilecek'

IŞİD müftüsünün Musul'da yeni bir fetva yayınladığını ileri süren Penciwini, şöyle devam etti: "Bu fetvaya göre Maliki için çalışan tüm asker ve polislerin eş ve kızları militanlar için helaldir. Bu fetva nedeniyle binlerce kadın ve genç kız zarar görecek. Bu fetvayı onaylamayan birçok Sünni imamın kurşuna dizilerek idam edildiği bilgisi geldi bize."