'En önemli rafineri IŞİD'in elinde'

Irak'ın petrol ihtiyacının yarısını karşılayan Beci rafinerisini ele geçiren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütünün, rafinerinin yönetim binası yakınına flamasını astığı iddia edildi.
Yetkililer, sabah erken saatlerde IŞİD milislerinin rafineriye saldırı düzenleyerek kısmen ele geçirdiğini ancak rafineriyi korumakla görevli silahlı kuvvetlerle IŞİD arasında yaşanan şiddetli çatışmaların ardından rafinerinin tamamen IŞİD'in eline geçtiğini belirtti. Yetkililer, Irak savaş uçaklarının bölgeyi bombalaması sonucu rafineride yangın çıktığını ifade etti.
Pazartesi gününden itibaren rafineride çalışmaların durduğunu hatırlatan yetkililer, bu durumun Irak ekonomisine büyük darbe indirdiğini kaydetti.