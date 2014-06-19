IŞİD köy basıp, 23 Türkmen'i katletti

Irak Şam İslam Devleti örgütü, Tuzhurmatu'da Türkmenlerin yaşadığı Biravcılı köyünü bastı.

DHA'nın haberine göre; IŞİD militanlarının Türkmenlerle yaklaşık üç saat çatıştıktan sonra köye girmeyi başararak 23 Şii Türkmen'i kurşuna dizdiği öğrenildi. Saldırı sonrası bazı evleri de yakan IŞİD militanları köyden ayrılırken, köyde yaşayanlar cenazelerini de alarak diğer ilçelere kaçtı.

Saldırı sonrası iki Türkmen'in de kaçırıldığı belirtildi. Öldürülen Türkmenler için Tuzhurmatu'da cenaze merasimi düzenlendi.