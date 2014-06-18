Maliki komutanları görevden aldı



Irak Başbakanı Nuri El Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Musul Operasyonlar Komutanı Kurmay Orgeneral Mehdi El Garravi ve yardımcısı General Abdurrahman Handal ile Kurmay Albay Hasan Abdurrezzak'ın görev yerlerini terk ettikleri gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırıldıklarını belirtti.

Aynı suçu işleyen askerler hakkında da tahkikat yapılması için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na emir verdiğini aktaran Maliki, Musul 3. Askeri Okul Komutanı Albay Hidayet Abdulkerim'e askeri mahkemede dava açıldığını ifade etti.

Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) bağlı teröristler, Irak'ın kuzeyinde birçok yerleşim yerinde kontrolü, direnişle karşılaşmaksızın sağlamıştı.

Bağdat Suudi Arabistan'ı suçladı

IŞİD'e karşı mücadelenin güçlü bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Maliki, görev yerini terk eden komutanların yerine yeni atamaların yapılacağını kaydetti.

Öte yandan Irak hükümeti yayınladığı bir bildiriyle Suudi Arabistan'ı IŞİD'e destek vermekle suçladı. Suudi Arabistan iddiaları reddetti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki de Irak hükümetinin iddiasının doğru olmadığını söyledi.