'Irak'ta ABD'nin kara birliğini istemiyoruz'

Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, Irak Şam İslam Devleti’ne karşı düzenlenen hava operasyonlarına destek verdi. Ancak Abadi Irak’ta yabancı kara birliklerini istemediklerinin altını çizdi.
Operasyonda yabancı ülkelere ait kara birliklerinin gerekli olmadığını belirten Abadi, uluslararası toplumu IŞİD’e karşı Suriye ’de de savaşmaya çağırdı.
Associated Press’e konuşan Abadi, "IŞİD’in geniş toprakları kontrol ettiği sürece engellenemeyeceği" belirterek "örgütün topraklardan temizlenmemesi durumunda terörizm mücadelesinin “sonsuza kadar” sürecek" dedi.