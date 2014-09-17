ABD: Irak'a asker gönderebiliriz

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, IŞİD'e karşı mevcut stratejinin başarısız olması halinde Irak'a asker gönderilebileceğini söyledi.

'Türkler bizimle birlikte'

ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, 'ABD'nin Türkiye'de dostu kalmadığı' yönünde çıkan haberlere yönelik bir değerlendirme yaptı.

Türkiye'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü ve diğer aşırılık yanlısı grupların oluşturduğu tehdidin diğer her ülke gibi farkında olduğunu ve IŞİD'e karşı mücadelede ortak ve net çıkarlar paylaştıklarını belirten Hagel, "(Türkler) Bizimle birlikte çalışıyorlar ve çalışmaya da devam edecekler" dedi.

'IŞİD, Türkiye'nin güvenliğine bir tehdit'

Türkiye'ye yönelik bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf'ten geldi.

Bir gazetecinin, Türkiye ile ABD'nin eşbaşkanlığında gelecek hafta New York'ta Terörizmle Mücadele Küresel Forumu'nun düzenleneceğini hatırlatarak, "Türkiye bir yandan bazı ülkelerce IŞİD'e fon sağlamakla suçlanırken, diğer yandan nasıl bu foruma eşbaşkanlık yapacak" sorusunu yanıtlayan Harf, "Herhangi bir ülkenin IŞİD'e fon sağladığı ya da destek verdiği yönünde elimizde bir kanıt yok" ifadesini kullandı.

Harf, şunları kaydetti: "Türkiye ile önemli bir ortaklığı paylaşıyoruz. Bölgede açıkça kilit bir rol oynuyorlar. IŞİD Türkiye'nin güvenliğine bir tehdit ve bunun dalga etkisini, açık olmak gerekirse bölgedeki çoğu ülkeden daha fazla hissettiler. Dolayısıyla onlarla oturup ortak zorluklar hakkında, bu mücadelede hepimizin nasıl katkılar sağlayabileceği konusunda konuşacağız. Örneğin yabancı savaşçılar konusuna gelirsek sadece coğrafi açıdan baktığımızda, Türkiye'nin idare etmeye ve sıkı önlem almaya çalıştığı zorlukların bulunduğu açık. Terörle Mücadele Forumu'nun da insanların ayrı odada oturup, bu zorluklar ve bu zorlukların nasıl üzerine gidilmesi gerektiği üzerinde konuşmaları için verimli bir forum olacağını düşünüyorum."

Harf, Türkiye'nin IŞİD'e karşı koalisyona "tam katılım" göstereceğine inanıp inanmadığı yönündeki bir soru üzerine de "Tam katılım diye bir şey yok. Her ülke bu koalisyona nasıl katılmak istediğini kendi seçebilir. Askeri boyut bunun sadece bir parçası. Dolayısıyla bu mücadeleye katkı sağlamak için herhangi bir şey yapmayı seçen her ülke bu çabanın bir parçasıdır. Tam ya da yarım katılım diye bir şey yok, sadece farklı katılım türleri var" diye konuştu.

Bu arada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Harf, IŞİD'in elinde kaç tane Amerikalı rehine olduğuna dair bir soruyu da yanıtlarken, bu konuda net bir sayı vermeyerek "az sayıda" demekle yetindi. Harf, IŞİD'in elinde 12 Amerikalı rehinenin olduğu yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Daha önce de 'az sayıda Amerikalı' demiştik" diyerek bir sayı vermenin doğru olmayacağını kaydetti.