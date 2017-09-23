Irak Türkmen Cephesi Başkanı: ABD büyük işgale hazırlanıyor

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşad Salihi tüm bölgenin adım adım büyük bir savaşa sürüklendiğini ve ABD’nin Kerkük, Sincar, Mahmur bölgelerini de içine alan ve İran sınırına uzanan büyük çaplı bir işgale hazırlandığını iddia etti.

Başta Musul ve Kerkük olmak üzere IŞİD'in işgal ettiği tüm bölgelerin terörden arındırılmasına rağmen asli sahipleri yerine Peşmerge’ye teslim edildiğini söyleyen Erşad Salihi, Barzani ve PKK’ya kurdurulmak istenen devletlerin Arap ve Türkmenlerden gasbedilen topraklar üzerinde bina edilemeyeceğini kaydetti. Salihi, “Bir an önce Türkmen ve Araplara ait topraklar ve tüm haklar sahiplerine iade edilsin” çağrısında bulundu.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Referandum takviminin işlemeye başladığı ilk günden itibaren Barzani ve Talabani’ye bağlı Peşmergeler eliyle Kerkük’e 3 kez PKK’lı sevkiyatının gerçekleştiğini belirten Salihi, “Barzani bu süreçte öncelikle ABD sonra da PKK’dan medet umuyor” dedi.

Irak’ın bölünmesi ve bölgede yeni korsan devletler inşa edilmesi konusunda gizli servislerin aktif rol aldığını, bölgenin terörize edilmesinde etkin olan güçlerin Irak’ı daha büyük belirsizliğe sürüklediğine dikkat çeken Salihi, onlarca ülkenin Irak’ta menfaat ve bölgesel kaos için harekete geçtiğini kaydetti. Salihi, “Kürt, Süryani, Arap, Türkmen, Ezidi tüm Iraklılar kendi kaderlerini belirleyecek iradeye sahipler ancak harici unsurlar bu iradeyi kırmak için bölgedeler” açıklaması yaptı.

"Bizim de planımız var"

“Korsan haritaya dahil edilmek istenen Kerkük’te halkımızla birlikte toplantılar yapıyoruz” diyen Salihi, bu işgale kesinlikle direneceklerini, topraklarını ve geleceklerini koruyacaklarını vurguladı. Salihi, “Bizim de bir planımız var ve her ne olursa olsun kendi kutsallarımız için direneceğiz” diye konuştu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC), Musul kent merkezinde, 25 Eylül tarihinde yapılması planlanan referandumun iptal edilmesi için gösteri düzenledi. Kent merkezinde yaşayan yüzlerce Türkmenin katıldığı gösteride konuşan ITC Musul sorumlusu Muhammed Efendioğlu, Musul’da yaşayan Türkmenlerin, IKBY ile Bağdat arasındaki tartışmalı bölgelerde referandumun yapılmasını kabul etmediğini belirtti. Musul’da yaşayan Türkmenler ve Arapların, tartışmalı referandum konusunda hemfikir olduğunu söyleyen Efendioğlu, terör örgütü IŞİD'in elinden henüz kurtarılan kent sakinlerinin yeni bir çatışma ortamına girilmesinden endişe duyduklarını dile getirdi. Efendioğlu, “Ülke, adım adım bölünmeye giderken sessiz kalamayız, tepkimizi demokratik yollarla dile getireceğiz” diye konuştu.