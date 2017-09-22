Trump ile Erdoğan görüşmesi sona erdi: Barzani'ye ortak karşı tavır

Mayıs ayında Erdoğan'ın korumalarının Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği önündeki göstericilere müdahalesinin ardından yaşanan gerginlikten 4 ay sonra ilk kez New York'taki Birleşmiş Milletler toplantısında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Lotte New York Palace Otel'deki görüşmesi 50 dakika sürdü. Erdoğan, gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, görüşmenin içeriğiyle ilgili "İyi geçti" ifadesini kullandı.İki liderin, ağırlıklı olarak Kuzey Irak'taki referandum ve Suriye'yi konuştukları belirtildi. Cumhurbaşkanlığı' tarafından yapılan açıklamada iki liderin tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi hususlarında mutabık kalındığı aktarılırken bağımsızlık referandumuna karşı oldukları ifade edildi.

Görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamlarda bulunan Başkan Trump, Erdoğan’la bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Trump, "Erdoğan dünyanın çok zorlu bir bölgesinde görev yapıyor. Çok çok güçlü bir şekilde ilgili ve açıkçası yüksek not alıyor” ifadesini kullandı.

The Hill’den Josh Derk’in haberine göre de Trump, “Ülkeler olarak mükemmel bir arkadaşlığımız var ve bence şu anda şimdiye kadar ki en yakın halimizdeyiz” dedi. Derk’in aktardığı kadarıyla Trump, 'Erdoğan’ın dünyanın çok zor bir kısmında yöneticilik yaptığını, çok güçlü bir hale geldiğini ve açıkçası çok yüksek notlar aldığını’ söyledi.

Erdoğan, Lotte New York Palace Otel'de, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.





Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

"Benim dostum haline geldi"

Görüşme öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Trump, Erdoğan’la biraraya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Trump, “Erdoğan dünyanın çok zorlu bir bölgesinde görev yapıyor. Çok çok güçlü bir şekilde ilgili ve açıkçası yüksek not alıyor” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Benim dostum haline geldi” diyen Trump, Türkiye ve ABD’nin şu anda hiç olmadığı kadar birbirine yakın olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sözlerine “Değerli dostum Donald ile bugün heyetlerarası ve ikili görüşme gerçeklestireceğiz” diye başladı. “İnanıyorum ki gerek Amerika-Türkiye ilişkileri gerekse bölgesel gelişmeler, dünyadaki diğer konuları ele alma firsatını bulacağız” diyen Erdogan, “Ben de bu fırsatı yakaladığımız için kendilerine özellikle çok çok tesekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmede, bölgesel meselelerin çözümü için iş birliğinin geliştirilmesi ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi hususlarında mutabık kalındığı bildirildi. Görüşmede, iki liderin, 25 Eylül 2017 tarihinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin gerçekleştirmeyi planlanladığı referanduma karşı oldukları ifade edilerek, bu tür bir adımın ciddi sonuçları olacağının vurgulandığı belirtildi.