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Irak, IKBY'ye yönelik tüm turistik seyahatleri yasakladı

"IKBY tecrit ediliyor, artık turist çekemeyecek"

28 Eylül 2017 19:40

Irak Turizm İdaresi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılan referandumun ardından, bölgeye yönelik tüm turistik seyahatleri yasakladıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Turizm İdaresi Başkanı Mahmud el Zübeydi, "Bağdat'taki, güney ve merkezi vilayetlerdeki turizm şirketleri IKBY'deki tüm kentlere turları, bağımsızlık referandumunun ardından iptal etti" diye konuştu.

Turistlerin IKBY'ye gitmekten çekindiğini belirten Zübeydi, "Önümüzdeki günlerde tüm yabancı turizm şirketleri ve havayolu şirketleri IKBY'ye seyahatleri iptal edecek. Bu, bölgenin tecrit edilmesi anlamına geliyor. Artık IKBY, eskiden olduğu kadar fazla turist çekemeyecek" dedi.

Zübeydi, turizmin IKBY'nin ikinci büyük gelir kalemi olduğunun ve yaklaşık iki milyon dolar kaynak yarattığını belirtti.

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