Dışişleri'nden Irak'taki Türk vatandaşlarına uyarı

Dışişleri Bakanlığı tarafından Irak'la ilgili yapılan seyahat ve güvenlik duyurusunda, "Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 29 Eylül 2017 Cuma günü yerel saatle 18:00’den itibaren Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına/havalimanlarından uçuşların (Irak havayolu şirketlerinin Irak içi uçuşları hariç) askıya alınacağını açıklamıştır. Vatandaşlarımızın seyahat planlamalarında bu gelişmeyi dikkate almaları ve IKB’de kalmaları zorunluluk arz etmediği takdirde uçuşlar askıya alınmadan bölgeden ayrılmalarında fayda görülmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta bulunan veya Irak'a seyahat etmeyi öngören Türk vatandaşlarına yönelik seyahat ve güvenlik duyurusunda bulundu.

"Karşılıklı sefer düzenlenmesi mümkün olmayacak"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 29 Eylül 2017, Cuma günü yerel saatle 18:00’den itibaren Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına/havalimanlarından uçuşların (Irak havayolu şirketlerinin Irak içi uçuşları hariç) askıya alınacağını açıklamıştır.

Bu çerçevede, anılan tarihten itibaren ülkemizle Erbil ve Süleymaniye arasında karşılıklı sefer düzenlenmesi mümkün olamayacaktır. Anılan tarih ve saate kadar ülkemizle Erbil ve Süleymaniye arasındaki güzergâhlarda yapılacak uçuşların kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.

Vatandaşlarımızın seyahat planlamalarında bu gelişmeyi dikkate almaları ve IKB’de kalmaları zorunluluk arz etmediği takdirde uçuşlar askıya alınmadan bölgeden ayrılmalarında fayda görülmektedir."