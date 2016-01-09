Irak: Başika'da Türk birliği ile IŞİD arasında çatışma yaşanmadı

IŞİD'in Musul'da Türk askerlerinin bulunduğu Başika kampına saldırı düzenlediği haberlerinin asılsız olduğunu iddia eden Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başika veya Irak'ın herhangi bir yerinde Türk birliği ile IŞİD mensupları arasında çatışma yaşanmamıştır" dendi.

IŞİD'in 7 Ocak akşammı Türk askerlerinin Peşmerge güçlerine eğitim verdiği Başika Kampı’na saldırdığı duyurulmuş ve yapılan keşifte 18 IŞİD militanının öldüğünün tespit edildiği açıklanmıştı. Türk askerlerinden yaralanan ya da ölenin olmadığı açıklanan saldırı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Aldığımız bilgi DAİŞ terör örgütüne mensup olduğu. Bunlardan sanırım 18 kadar etkisiz hale getirilmiş. Herhangi bir zarar söz konusu değil arkadaşlarımıza. Bu tabii şunu ortaya koyuyor; Başika kampıyla ilgili atılan adımın ne kadar isabetli bir adım olduğunu rotaya koyuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Musul Valisi saldırıyı yalanladı

Eski Musul Valisi ve Sünni güçler Heşdi Vatani’nin (Gönüllü askerler) Başkanı Esil Nuceyfi ise IŞİD’in Başika kampına saldırdığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını iddia etmiş ve Cihan Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Başika kampına hiçbir saldırı düzenlenmedi. IŞİD’in kampa saldıracağı yönünde duyumlar almıştık. IŞİD’in mevzileri Peşmerge ve Heşdi Vatani birlikleri tarafından bombalandı. IŞİD’in bir havan topu bile kampımıza isabet etmemiştir. Türk askerleri ve Heşdi Vatani birliklerinden kimse yaralanmamıştır.”

"Komutanlık, IŞİD'li teröristler tarafından saldırı düzenlendiğini yalanlamaktadır"

Esil Nuceyfi'nin açıklamasının ardından Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı da IŞİD'in Musul'da Türk askerlerinin bulunduğu Başika kampına saldırı düzenlediği haberlerinin asılsız olduğunu iddia etti. Sputnik'te yer alan habere göre, konuyla ilgili olarak Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Komutanlık, Başika'da Türk güçlerine IŞİD'li teröristler tarafından saldırı düzenlendiğini yalanlamaktadır' dendi.

Basında çıkan haberlerin ve Erdoğan'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı savunulan açıklamada, "Başika veya Irak'ın herhangi bir yerinde Türk birliği ile IŞİD mensupları arasında çatışma yaşanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.