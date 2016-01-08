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Erdoğan: IŞİD saldırısı, Başika'daki adımlarımızın ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başika kampına saldırıda öldürülen IŞİD militanı sayısının 18 olduğunu açıkladı

08 Ocak 2016 15:17

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Irak’taki Başika askeri kampına yönelik IŞİD saldırısına ilişkin olarak, "Bu saldırılar oradaki adımlarımızın ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Çatışmada Türk askerlerinden herhangi bir kayıp olmazken, 17 IŞİD militanının öldürüldüğü belirtilmişti. Ancak Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öldürülen IŞİD militanı sayısının 18 olduğunu açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Aldığımız bilgi DAİŞ terör örgütüne mensup olduğu. Bunlardan sanırım 18 kadar etkisiz hale getirilmiş. Herhangi bir zarar söz konusu değil arkadaşlarımıza. Bu tabii şunu ortaya koyuyor; Başika kampıyla ilgili atılan adımın ne kadar isabetli bir adım olduğunu rotaya koyuyor.

Şu anda silahlı kuvvetlerimizin oradaki üslerde bulunması ve o eğitimi veren subaylarımızın bu tür saldırılar karşısında hazırlı olduğu da ortada. Güçlerimiz bu eğitimi veren özellikle subaylarımıza onlara koruma amacıyla gitmiş olan ekiplerdir. Gereğini yapmışlardır.

2014 sonunda Türkiye’ye ziyaret sırasında da konuştuk. Onlar talepte bulundular asker konusunda. Üs yerini gösterenler bunlar. Görüldüğü gibi Rusya Türkiye arasında sıkıntı başlayınca Bağdat’ta bir ofis oluşturulmasından sonra bu olumsuz gelişmeler başladı. İlk etapta BM Güvenlik Konseyine müracat eden ortada. Ettiler, reddedildi.  Yapılan tüm işleri uluslararası hukuk ne gerektiriyorsa öyle yapıyoruz. Uluslararası hukuku kitabına uydurmak suretiyle Rusya’nın Suriye’ye yaptıkları ortada.

Gürcistan’a niye girdiniz zamanında? Ne işiniz vardı? Ukrayna’ya çağrıldığınız için mi girdiniz? İnsana sorarlar bunu değil mi? Aynı durum Suriye’de de oluyor. Biz DAİŞ’e karşı savaş veriyoruz. Tam aksine şu anda bizim oradaki Türkmen soydaşlarımıza yoğun bir şekilde saldırılıyor.  Ben dün Bayırbucak Türkmenleri’ni kabul ettim. Hepsi açıkça bunları anlatıyorlar, yoğun bir şekilde bizim köylerimizi vuruyorlar diyorlar. Maalesef ciddi manada bir dezenformasyonla aldatılmak isteniyor dünya. Bütün mesele koalisyon güçlerinin el ele vermek suretiyle zulme dayalı saldırıların önünü kesmektir. Yaptığımız uluslarası her türlü görüşmeyle çalışmalarla sürdürüyoruz. Amerikan Senatosundan 8 kişilik bir heyet var, onlarla görüşeceğim; onlarla da bunu açıkça paylaşacağız."

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