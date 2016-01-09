18 IŞİD'linin öldürüldüğü Başika Kampı'nda neler yaşandı?

IŞİD, üç hafta aradan sonra önceki gün saat akşam Türk askerinin eğitim verdiği Başika Kampı’na düzenlediği ve 18 IŞİD militanının öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı. IŞİD saldırısı sonrası Siirt 3. Komando Tugayı’ndan (Mavi Bereli) askerlerin karşı taarruza geçtiği saldırıda kamptan kaçmaya çalışan IŞİD militanlarına karşı M60 tankları ve havan topları da kullanıldı. Ayrıca termal gece görüş ekipmanları da önemli bir rol oynadı.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, askeri kaynaklar, IŞİD’in önceki akşam saat 20.30 sıralarında Başika Kampı’na değişik tip roketatar ve hafif silahlarla saldırıya geçerek sızmaya çalıştığı bilgisini verdi. Kampta eğitmen olarak bulunan Özel Kuvvetler (Bordo Bereli) ile kampın güvenliği için gönderilmiş Siirt 3. Komando Tugayı’ndan (Mavi Bereli) askerler hemen karşı taarruza geçti.

Termal gece görüş ekipmanlı tanklar

Türk askeri de IŞİD militanlarına hafif silahlarla karşı koydu. Kampın hemen yanından kaçmaya çalışan IŞİD militanlarına karşı M60 tankları ve havan topları da kullanıldı. Tankların termal gece görüş ekipmanları kampın etrafındaki IŞİD militanlarının tespit edilip etkisiz hale getirilmesinde önemli rol oynadı. Saat 23.00’e kadar süren çatışma sonunda IŞİD, kampın çevresinden geri çekilmek zorunda kaldı. Çatışma bittikten sonra kamp civarında yapılan keşif sonucu 18 IŞİD’li teröristin öldüğü anlaşıldı.

Krize neden çıkmıştı?

Türkiye’nin ilk olarak geçen yıl 4 Aralık’ta kampın güvenliği için takviye olarak çok sayıda asker ve tank sevkiyatı yapması, Ankara ile Bağdat arasındaki ilişkileri germişti. Bağdat yönetimi Türkiye’yi BM Güvenlik Konseyi’ne şikâyet etmişti. Irak’ın yakın ilişki içinde olduğu İran ve Rusya’nın yanı sıra ABD de Irak yönetimine destek vermişti. Kriz için ABD Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı, 23 Ocak’ta Türkiye’ye gelmesi beklenen Başkan Yardımcısı Joe Biden ise Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu aramıştı.

İlk saldırı 16 Aralık’ta

Bağdat’la birlikte uluslararası sahadan gelen tepkilerin artması üzerine Türkiye, Başika’dan kısmi çekilmeyi 14 Aralık 2015’te başlattı. Bu çekilme daha sonra küçük askeri birlikler halinde devam etti. Ancak Türk askerinin büyük bir bölümünün Türkiye’ye geri dönmediği, çoğunlukla Kuzey Irak’taki Bamerni Üssü ile sınırın hassas bölgelerine konuşlandığı ortaya çıkmıştı. Ankara’nın “yeniden tanzim” diye adlandırdığı geri çekilmenin başladığı tarihten iki gün sonra 16 Aralık 2015’te IŞİD kampa saldırmış ve 4 Türk askeri yaralanmıştı.

Fırat’ın batısı

Bu arada PKK’nın Suriye kolu PYD’nin ağırlıkta olduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin Türkiye’nin hassas olduğu Fırat’ın batısına geçmek için Mümbiç’te bir kara operasyonu başlattığı yönündeki haberleri Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa doğrulamadı. Mustafa, kendilerine bu yönde bir bilgi gelmediğini ileri sürdü.

Askeri kulislere göre, Musul yakınlarındaki Başika kampında ilk etapta 80-90 Türk askeri bulunuyordu. Bu askerlerin çoğunluğu, eğitim veren Özel Kuvvetler (Bordo Bereli) diğerleri ise güvenlikten sorumlu komandolardı. Türkiye güvenlik riski arttığı için 4 Aralık 2015’te 25 tank ile Siirt 3. Komando Tugayı’ndan yaklaşık 400 askeri (Mavi Bereli) Başika’ya gönderdi.

Ek birlik gönderilmedi

Tankçılar da dikkate alındığında Başika’ya yapılan takviye sayısı 600 askeri buldu. Gönderilecek asker sayısının daha sonra 1000’e yükseltileceği belirtildi. Irak tepki gösterince 600 kadar askerin üzerine ek bir birlik gönderilmedi. Aksine 14 Aralık 2015’ten itibaren askerlerin kademeli olarak geri çekilmeye başlandığı açıklandı. Siyasiler ve askerler, Başika’dan ayrılan asker sayısını resmi olarak ifade etmedi. Kulislerde, kamptan ayrılan asker sayısının 150, tank sayısının 3-4 olduğu öne sürülüyor.

Davutoğlu: Irak tedbirleri alınca Türkiye’ye gerek kalmayacak

Hürriyet’ten Sefa Özkaya’nın haberine göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kuzey Irak’taki Türk askeri varlığına ilişkin, “Yürütülen faaliyet tümüyle DAEŞ’e (IŞİD) karşı yapılmaktadır. Irak hükümeti gerekli tedbirleri aldığında Türkiye’nin orada kalmasına da ihtiyaç kalmayacaktır” dedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü şantiyesinde inceleme yapan Davutoğlu’nun sözleri özetle şöyle:

Başika Kampı’ndaki askerlerimizde, güvenliklerinde şu ana kadar bir olumsuzluk söz konusu değildir. Münferit olaylar yaşandığında da güvenlik güçlerimiz anında gerekli cezalandırmada bulunuyor. Geçtiğimiz dönemde 40-50 araçlık DAEŞ konvoyu, geçen hafta 9 DAEŞ mevzisi yerle bir edilmişti. Geçmişte Türkiye’nin DAEŞ’le yeteri kadar mücadele etmediğini söyleyenler şimdi DAEŞ’e doğrudan mücadele edecek kesimleri eğittiğimiz için bize eleştiride bulunuyor. Irak toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygılıyız.

Tutumumuz ABD’ye ifade edildi (Obama’nın Irak Başbakanı İbadi’yle görüşmesi): ABD’yle de bu konuda yakın temasımız var. Tutumumuz ABD’ye açık bir şekilde ifade edilmiştir. Türkiye terörizmle mücadele etmektedir. Başika’daki varlığımız sadece teröristlere karşıdır. Kuzey Irak, Türkiye güvenliği sınırı içindedir. PKK’nın ve DAEŞ’in mevcudiyeti Türkiye’yi tehdit etmektedir. Irak’ın toprak bütünlüğü ve saygı çerçevesinde yapılmaktadır. Varlığımız açıktır. Yaptığımız iş şeffaftır. Yürütülen faaliyet de tümüyle DAEŞ’e karşı yapılmaktadır. Irak hükümeti gerekli tedbirleri aldığında Türkiye’nin orada kalmasına da ihtiyaç kalmayacaktır

Nuceyfi’ye göre saldırı değil

Eski Musul Valisi ve Sünni güçler Heşdi Vatani’nin (Gönüllü askerler) Başkanı Esil Nuceyfi, IŞİD’in Başika kampına saldırdığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Cihan Haber Ajansı’na konuşan Nuceyfi, “Başika kampına hiçbir saldırı düzenlenmedi. Dün (önceki gün) IŞİD’in kampa saldıracağı yönünde duyumlar almıştık. IŞİD’in mevzileri Peşmerge ve Heşdi Vatani birlikleri tarafından bombalandı. IŞİD’in bir havan topu bile kampımıza isabet etmemiştir. Türk askerleri ve Heşdi Vatani birliklerinden kimse yaralanmamıştır” dedi. Kampta Nuceyfi’nin Heşdi Vatani güçleri de eğitiliyor.

Obama’yla Ankara çelişmiyor

Hürriyet’ten Sevil Erkuş’un haberine göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Başkanı Barack Obama’nın Başika kampındaki Türk askerlerine ilişkin ifadelerinin, Ankara’nın yaklaşımıyla çelişmediğini söyledi. Bilgiç, dünkü haftalık basın toplantısında, “Obama’ya atfedilen ifadeler ile bizim yaklaşımımız arasında herhangi bir çelişki bulunmuyor. Baştan beri zaten Başika’daki mevcudiyetimiz Irak makamlarının bilgisi altındadır” dedi.

Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile Obama’nın geçtiğimiz hafta yaptığı telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, “Başkan Obama, Irak’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine bağlılığını yineleyerek, Türkiye’den de Irak hükümetinden izin alınmamış bütün askeri güçlerini çekerek, aynı şekilde davranma çağrısında bulundu” denilmişti. Bilgiç, IŞİD tarafından Başika kampına saldırı düzenlendiği haberlerine ilişkin ise “Başika’daki üs bölgesine yönelik bir saldırı olduğunu güvenlik yetkililerimiz teyit ettiler. Şehit olma veya yaralanma yok” açıklamasını yaptı.