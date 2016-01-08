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Başika’daki Türk askerlerine saldıran 18 IŞİD militanı öldürüldü

Saldırı, askerler tarafından püskürtüldü

08 Ocak 2016 12:30

IŞİD’in Türkiye’nin Irak’taki Başika askeri kampına saldırı düzenlediği, saldırının püskürtüldüğü ve 18 IŞİD militanının öldürüldüğü bildirildi. 

Hürriyet'in haberine göre; IŞİD, dün akşam saat 20.30 sıralarında Türk askerinin eğitim verdiği Başika Kampı’na çok namlulu Katyuşa roketatarlar ve diğer silahlarla saldırmaya başladı.

Saat 23.00’e kadar süren çatışma sonucu IŞİD Başika Kampı’nın etrafından geri çekilmek zorunda kaldı. Askeri kaynaklar çatışmanın sona ermesinden sonra yapılan keşifte 17 IŞİD militanının öldüğünün tespit edildiğini söylediler. Ancak saldırılara ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir açıklama yaparak, öldürülen militan sayısının 18 olduğunu belirtti.

IŞİD geçen yıl 16 Aralık’ta da Başika’ya saldırmış ve bu saldırıda 4 Türk askeri yaralanmıştı. IŞİD’in bu son saldırısından önce ABD Başkanı Barack Obama, Türk askerinin Başika’dan geri çekilmesi yönünde mesaj vermişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), iki yılı aşkın süredir Musul’un 32 kilometre kuzeyindeki Başika’da peşmerge güçleri ve diğer IŞİD karşıtı grupları eğitiyordu. 

Bu komando birliği ve tank gücünde geçen ay başında yapılan nöbet değişimi, Ankara ile Bağdat arasında diplomatik kriz yaratmıştı.

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