Irak Başbakanı İbadi: Referandum sonuçlarını tanımayacağız

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, yarın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılacak bağımsızlık referandumuna ilişkin, "Referandum sonuçlarını tanımayacağız" dedi.

Devlet televizyonu aracılığıyla Irak halkına seslenen İbadi, "Irak, etnik ve mezhep temelli bölünmeyle karşı karşıya bulunuyor. Irak'ta ırkçı devlet kurulmasını reddediyoruz. Emrivaki siyasetini kaba kuvvetle empoze etmek olmaz. Bu, Saddam rejimi gibi başarısızlığa uğrayacak" diye konuştu.

Referandumun ülkenin ve bölgenin güvenliğini tehlikeye sokacağını ifade eden İbadi, şunları söyledi:

"Referandumu görmezden geleceğiz ve sonuçlarını tanımayacağız. Ülkenin birliğini ve vatandaşların güvenliğini korumak için gerekli adımları atacağız."

"Hiç kimsenin ülke kendi malıymış gibi davranmasına izin vermeyiz"

Referandum sonrası hiçbir ülkenin IKBY'nin yanında yer almayacağını söyleyen İbadi, şöyle devam etti:

"Güçlerimiz Erbil ve Bağdat'tan terör belasını uzaklaştırdı. DEAŞ'a karşı birleşmişken diktatörlük ve karanlığa dönme çağrıları yükseliyor. Kürt vatandaşlarımızdan ve onların güvenliğini korumadan vazgeçmeyeceğiz. Hiç kimseye de ülke kendi malıymış gibi davranmasına izin vermeyiz. Liderlerin görevi, vatandaşların hayatını tehlikeye atmak değil, can güvenliğini korumaktır. Saddam'ın diktatör rejimi tüm Irak halkını ezdi çünkü bu rejim, tüm Iraklıları rejime ve kendisine tehdit olarak görüyordu. Kimse tüm Arapları ve Bağdat halkını zulmetmekle suçlamasın. Kürtlerin ezilmesinde azgın Saddam'ın yanında duran bazı Kürtler ve bazı ve Arap Baasçılar yer aldı. Kürt kardeşlerimden, oradaki yönetime, 'petrol gelirlerinin nereye gittiğini' sormalarını rica ediyorum. IKBY günlük 900 bin varil petrole el koydu. Neden memurların maaşlarını ödeyemiyorlar? Merkezi yönetim olarak zor ekonomik ve savaş şartlarına rağmen maaşları durdurmadık ve indirmedik."

Barzani: Bizi bu karara Bağdat zorladı

Referandumla ilgili 'nihai' kararını Erbil'de düzenlediği basın toplantısında açıklayan IKBY Başkanı Mesud Barzani, geri adım atmayacaklarını belirterek, "Güvenliğimizi sadece bağımsızlıkla garanti edebiliriz" demişti.

Irak’ın şu an 'mezhepçi bir devlet' haline geldiğini, demokratik olmadığını belirten Barzani, "Bizi bu karara Bağdat zorladı" ifadelerini kullanmıştı.