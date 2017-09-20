İbadi: Sınırların değiştirilmesi, kan dökülmesinin kapısını açar

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, şimdi olduğu gibi gelecekte de referandumu reddettiklerini ifade ederek, "Tek taraflı ve güç kullanarak sınırların değiştirilmesi, kan dökülmesinin kapısını açar" dedi.

İbadi, dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gazeteci ve siyaset uzmanıyla gerçekleştirdiği toplantıda, 25 Eylül'de yapılacak referanduma değindi.

İbadi, "Referandumu şimdi de gelecekte de reddediyoruz. Çünkü anayasaya aykırı ve ülkemizi zayıflatıyor. Irak'ın bütün mercileri, referandumun anayasaya aykırı olmasıyla ilgili kararını verdi” ifadesini kullandı.

"Irak'ta sadece Arapların yaşadığını söylemiyoruz"

"Sınırların tek tarafları ve güçle değiştirilmesi kan dökülmesinin kapısını açar" diyen İbadi, "Anlaşma sonucu ortak çıkarları gözönünde bulundurarak sorunları çözebilir ve işbirliği içinde olabiliriz" şeklinde konuştu.

İbadi, Kerkük'te yaşanan gerginliklerle ilgili olarak, güvenlik güçlerinin bütün vatandaşları korumasını ve yasaların ihlaline izin verilmemesini istediklerini söyledi.

Rudaw’ın aktardığı habere göre Kürt, Arap veya diğer etkin gruplar arasında ayrımcılık yapmadıklarını söyleyen Irak Başbakanı, "Irak'ta sadece Arapların yaşadığını söylemiyoruz" diye konuştu.

"Tek önerimiz diyalog"

İbadi, referandumun ertelenmesi karşılığında uluslararası toplumun öncülüğünde Erbil ile Bağdat arasında görüşülecek alternatif tekliflerinin olmadığını belirterek, “Tek önerimiz, referandumun iptaliyle ilgili ciddi ve direkt diyalog. Bu da Irak'ın önerisidir başka kimsenin değil” dedi.

"Referandum düğümüyle ilgili önümüzdeki saatler içinde ferahlatıcı gelişmeler yaşanabilir" ifadesini kullanan İbadi, daha fazla ayrıntı vermedi.

Tayyip Erdoğan'la görüşme

Irak Başbakanı konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesine de değindi.

İbadi, “Erdoğan ile telefondaki görüşmemiz çok güçlü, anlamlı ve netti. Bu, diğer Türk yetkililerle görüşmemiz için de geçerli. Türkiye ile bu konuda çok güçlü bir iş birliğimiz var. Türkiye'nin referanduma karşı Irak'ın toprak bütünlüğünden yana tavrı çok net ve bunu açık şekilde görüyoruz, hissediyoruz. Bu da bizim açımızdan gayet memnuniyet verici” dedi.

"Rusya’nın tutumu zayıf"

Tüm dünya ülkelerinin referanduma karşı Bağdat'ın yanında ülkenin birliğini savunduğunu söyleyen Irak Başbakanı, Rusya'nın referandum konusundaki tutumunu ise “zayıf” olarak nitelendirdi.